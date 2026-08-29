Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают специальные услуги для абонентов с нулевым балансом — узнайте, как бесплатно попросить перезвонить, одолжить средства или совершить звонок за счет собеседника.

Тарифы на мобильную связь в Украине постоянно меняются, однако даже при нулевом балансе абоненты не остаются полностью без связи — Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают несколько способов совершить звонок без денег на счету.

Ситуация, когда деньги на мобильном счете заканчиваются именно в момент важного звонка, знакома многим украинцам. Однако нулевой баланс не означает, что абонент полностью потерял возможность связаться с нужным человеком. Каждый из трех крупных операторов имеет специальные услуги для таких случаев, сообщает ТехноФан.

Как попросить перезвонить: команды для всех операторов

Самый простой способ — бесплатно отправить запрос другому абоненту с просьбой перезвонить. Для абонентов Киевстар и Vodafone работает единая команда: нужно набрать *104*380XXXXXXXXX#, где вместо X указать номер человека в формате 380XXXXXXXXX. После этого собеседник получит сообщение с просьбой позвонить вам.

В lifecell механизм несколько иной — используется команда *124*3#. После ее введения на экране смартфона появятся подсказки, следуя которым абонент может отправить запрос. Оба способа являются бесплатными и не требуют никаких средств на счету.

Как одолжить средства у оператора

Еще один вариант — воспользоваться услугой дополнительных средств, когда оператор временно пополняет счет, а использованная сумма впоследствии списывается согласно условиям тарифа. В Киевстар для этого предусмотрена команда *117#. Абонентам lifecell нужно набрать *111#.

Для Vodafone действует услуга экстренного пополнения: команда *506# или SMS на номер 5010. Важно учитывать, что доступная сумма займа зависит от конкретного номера и тарифного плана — оператор самостоятельно определяет лимит для каждого абонента индивидуально.

Звонок за счет собеседника

Абоненты Киевстар также могут попытаться совершить звонок за счет другого человека. Для этого перед номером собеседника нужно набрать префикс 016. Человек, которому вы звоните, получит сообщение о входящем звонке за его счет и сможет согласиться оплатить разговор или отклонить запрос.

Что делать, если услуга недоступна

Если ни один из способов не сработал, стоит проверить условия конкретного тарифа в мобильном приложении оператора или позвонить на горячую линию. Некоторые услуги могут быть недоступны для отдельных тарифных планов или для номеров, которые обслуживаются меньше определенного периода. Также операторы могут временно ограничивать доступ к услуге дополнительных средств, если абонент имеет задолженность по предыдущим займам.

Таким образом, даже полный ноль на счету не означает, что нужно оставаться без связи. Все три оператора — Киевстар, Vodafone и lifecell — предусмотрели несколько бесплатных способов сообщить о необходимости перезвонить или получить временные средства для срочного звонка.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на мобильную связь в Украине: эксперт объяснил, на сколько могут вырасти цены.

Также Politeka сообщала, мобильная связь в Украине значительно подорожала: как выросли тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell.