Київстар, Vodafone та lifecell пропонують спеціальні послуги для абонентів із нульовим балансом — дізнайтеся, як безкоштовно попросити передзвонити, позичити кошти або здійснити дзвінок за рахунок співрозмовника.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні постійно змінюються, однак навіть при нульовому балансі абоненти не залишаються повністю без зв'язку — Київстар, Vodafone та lifecell пропонують кілька способів здійснити дзвінок без грошей на рахунку.

Ситуація, коли гроші на мобільному рахунку закінчуються саме в момент важливого дзвінка, знайома багатьом українцям. Утім нульовий баланс не означає, що абонент повністю втратив можливість зв'язатися з потрібною людиною. Кожен із трьох великих операторів має спеціальні послуги для таких випадків, повідомляє ТехноФан.

Як попросити передзвонити: команди для всіх операторів

Найпростіший спосіб — безкоштовно надіслати запит іншому абоненту з проханням передзвонити. Для абонентів Київстар та Vodafone працює єдина команда: потрібно набрати *104*380XXXXXXXXX#, де замість X вказати номер людини у форматі 380XXXXXXXXX. Після цього співрозмовник отримає повідомлення з проханням зателефонувати вам.

У lifecell механізм дещо інший — використовується команда *124*3#. Після її введення на екрані смартфона з'являться підказки, дотримуючись яких абонент може надіслати запит. Обидва способи є безкоштовними та не потребують жодних коштів на рахунку.

Як позичити кошти в оператора

Ще один варіант — скористатися послугою додаткових коштів, коли оператор тимчасово поповнює рахунок, а використана сума згодом списується відповідно до умов тарифу. У Київстар для цього передбачена команда *117#. Абонентам lifecell потрібно набрати *111#.

Для Vodafone діє послуга екстреного поповнення: команда *506# або SMS на номер 5010. Важливо враховувати, що доступна сума позики залежить від конкретного номера та тарифного плану — оператор самостійно визначає ліміт для кожного абонента індивідуально.

Дзвінок за рахунок співрозмовника

Абоненти Київстар також можуть спробувати здійснити дзвінок за рахунок іншої людини. Для цього перед номером співрозмовника потрібно набрати префікс 016. Людина, якій ви телефонуєте, отримає повідомлення про вхідний дзвінок за її рахунок і зможе погодитися оплатити розмову або відхилити запит.

Що робити, якщо послуга недоступна

Якщо жоден зі способів не спрацював, варто перевірити умови конкретного тарифу в мобільному застосунку оператора або зателефонувати на гарячу лінію. Деякі послуги можуть бути недоступні для окремих тарифних планів або для номерів, які обслуговуються менше певного періоду. Також оператори можуть тимчасово обмежувати доступ до послуги додаткових коштів, якщо абонент має заборгованість за попередніми позиками.

Таким чином, навіть повний нуль на рахунку не означає, що потрібно залишатися без зв'язку. Усі три оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — передбачили кілька безкоштовних способів повідомити про необхідність передзвонити або отримати тимчасові кошти для термінового дзвінка.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на мобільний зв'язок в Україні: експерт пояснив, на скільки можуть зрости ціни.

Також Politeka повідомляла, мобільний зв'язок в Україні значно подорожчав: як зросли тарифи Київстар, Vodafone та lifecell.