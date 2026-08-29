Бронирование или отсрочка от мобилизации не спасают от штрафа: все военнообязанные обязаны обновить данные в ТЦК в течение 7 дней после смены места жительства. За нарушение срока грозит от 1700 до 3400 гривен.

Штраф от ТЦК в Украине за необновление данных может получить даже тот, у кого есть бронирование или отсрочка от мобилизации. На обновление персональных данных ТЦК отводит лишь 7 дней, и эта обязанность касается всех военнообязанных без исключений.

Требование закреплено постановлением Кабинета Министров №1487 и касается трех категорий данных: места жительства, номера телефона и электронной почты. Как сообщает UAportal, семидневный срок касается именно уведомления об изменениях и постановки на учет по новому месту жительства, а не общего ежегодного обновления всех данных.

Как обновить данные

Сделать это можно двумя способами. Первый — лично обратиться в районный или городской территориальный центр комплектования с паспортом гражданина Украины и военно-учетным документом (бумажным или в «Резерв+»). Второй — онлайн, через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

После подачи данных обязательно сохраняйте подтверждение: скриншоты из электронного кабинета или отметку ТЦК на бумажном документе. Это станет доказательством, если возникнет спор о том, обновляли ли вы информацию вовремя.

Какие штрафы грозят

За несвоевременное обновление данных или неуведомление о смене места жительства предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф составляет от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 1700 до 3400 гривен. При повторном нарушении сумма растет.

Если же лицо уклоняется от выполнения повесток или намеренно скрывает местонахождение, это могут квалифицировать по статье 336 Уголовного кодекса — уклонение от мобилизации. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Самые распространенные ошибки

В ТЦК отмечают, что самая частая ошибка — человек фактически переехал, но считает, что временная регистрация или отсутствие постоянной прописки освобождает от обязанности становиться на учет. Это ошибочное представление: уведомить ТЦК нужно независимо от типа регистрации. Еще одна распространенная ошибка — мужчины меняют номер телефона, но не сообщают об этом, считая это формальностью.

Что делать, чтобы не получить штраф

В течение 7 дней после смены места жительства обратитесь в ТЦК по новому адресу или обновите информацию в электронном кабинете. Сразу сообщайте о смене номера телефона или электронной почты и фиксируйте факт подачи данных скриншотами или отметкой на документе.

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