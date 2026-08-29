Яблочный пирог по этому рецепту получается особенно сочным благодаря хрустящему тесту со сливочным сыром, которое не дает ароматному яблочному соку вытечь из формы.

Рецепт тертого пирога с яблоками мы уже публиковали — а яблочный пирог в глубокой форме готовится совсем по-другому, с насыщенной сочной начинкой под хрустящей корочкой.

Яблочный пирог — один из самых популярных десертов, который любят за сочетание ароматной начинки с корицей и нежного рассыпчатого теста. Особенность этого рецепта в том, что вместо привычного теста на масле и жире используется тесто с добавлением сливочного сыра — оно получилось особенно слоистым и надежно удерживает весь сок внутри пирога во время выпекания.

Ингредиенты для яблочного пирога

Для начинки:

яблоки сорта Granny Smith (кислые зеленые) — примерно 1,3-1,4 кг (7-8 средних яблок), очищенные от кожуры и семян, нарезанные ломтиками толщиной около 6 мм;

сахар — 150 г (3/4 стакана);

пшеничная мука — 40 г (1/3 стакана);

лимонный сок — 2 столовые ложки (около 30 мл);

корица молотая — 1 чайная ложка;

соль — щепотка (около 1/8 чайной ложки);

сливочное масло несоленое — 2 столовые ложки (около 30 г), для присыпки сверху.

Для теста (на две заготовки — верх и низ пирога):

пшеничная мука — примерно 280 г (2 1/4 стакана);

сахар — 2 столовые ложки (около 25 г);

соль — 1/2 чайной ложки;

сливочное масло холодное несоленое — примерно 170 г (12 столовых ложек);

сыр сливочный (типа крем-сыра) холодный — примерно 170 г;

сливки жирные холодные — 3 столовые ложки (около 45 мл).

Для присыпки сверху:

сахар — 2 чайные ложки;

корица молотая — 1/4 чайной ложки.

Как приготовить яблочный пирог: пошагово

В большой миске смешайте муку, 2 столовые ложки сахара и соль. Нарежьте холодное масло и сливочный сыр небольшими кубиками и с помощью специального ножа для теста или двух ножей вмешайте их в мучную смесь, пока не образуются грубые крошки размером с горошину.

Тонкой струйкой влейте холодные сливки и перемешивайте лопаткой, пока тесто не начнет собираться во влажные комочки. Разделите тесто на две части, сформируйте плоские диски, плотно заверните в пленку и поставьте в холодильник минимум на 1 час (можно держать до 2 суток).

Когда тесто полностью охладится, раскатайте одну часть на чистой поверхности в круг диаметром около 33 см и переложите в глубокую форму для выпечки диаметром 23 см, после чего снова поставьте в холодильник. Вторую часть теста раскатайте в круг диаметром около 30 см, накройте пленкой и тоже охлаждайте, пока готовите начинку.

Разогрейте духовку до 220°C, разместив решетку в нижней третине духового шкафа. Соедините нарезанные яблоки с сахаром, мукой, лимонным соком, корицей и солью в миске, хорошо перемешайте и дайте начинке постоять примерно 15 минут, несколько раз перемешав в процессе, чтобы яблоки дали сок.

Достаньте форму с тестом из холодильника, вылейте всю яблочную начинку вместе с соком на нижний корж и разложите сверху кусочки масла. Смочите край нижнего коржа холодной водой, накройте вторым коржом, обрежьте лишнее тесто по краям и защипните их волной. Сделайте 6-8 надрезов на верхнем корже, чтобы пар мог выходить во время выпекания.

Присыпьте верх пирога смешанными сахаром и корицей. Выпекайте яблочный пирог 15 минут при 220°C. Если корочка начинает темнеть слишком быстро, накройте пирог фольгой с вырезанным по центру отверстием диаметром около 7-8 см.

После этого уменьшите температуру до 175°C, подставьте под форму лист (можно выстелить его фольгой, чтобы собрать сок, который может вытечь) и выпекайте еще 45-50 минут.

Чтобы начинка загустела до нужной консистенции, дайте яблочному пирогу полностью остыть — это займет 2-3 часа.

Готовый яблочный пирог подают комнатной температуры, иногда с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Хранить десерт можно просто на столе под крышкой до 3 дней — тесто со сливочным сыром долго остается хрустящим, а начинка не теряет сочности.

Ранее Politeka сообщала, рецепт сочного плова: секрет мягкого мяса и рассыпчатого риса.

Также Politeka писала, вкусные панкейки на завтрак: быстрый рецепт мягких и воздушных оладий.

Как сообщала Politeka, домашний кетчуп: простой рецепт, который дешевле и вкуснее магазинного.