Рецепт тертого пирога с яблоками мы уже публиковали — а яблочный пирог в глубокой форме готовится совсем по-другому, с насыщенной сочной начинкой под хрустящей корочкой.
Яблочный пирог — один из самых популярных десертов, который любят за сочетание ароматной начинки с корицей и нежного рассыпчатого теста. Особенность этого рецепта в том, что вместо привычного теста на масле и жире используется тесто с добавлением сливочного сыра — оно получилось особенно слоистым и надежно удерживает весь сок внутри пирога во время выпекания.
Ингредиенты для яблочного пирога
Для начинки:
- яблоки сорта Granny Smith (кислые зеленые) — примерно 1,3-1,4 кг (7-8 средних яблок), очищенные от кожуры и семян, нарезанные ломтиками толщиной около 6 мм;
- сахар — 150 г (3/4 стакана);
- пшеничная мука — 40 г (1/3 стакана);
- лимонный сок — 2 столовые ложки (около 30 мл);
- корица молотая — 1 чайная ложка;
- соль — щепотка (около 1/8 чайной ложки);
- сливочное масло несоленое — 2 столовые ложки (около 30 г), для присыпки сверху.
Для теста (на две заготовки — верх и низ пирога):
- пшеничная мука — примерно 280 г (2 1/4 стакана);
- сахар — 2 столовые ложки (около 25 г);
- соль — 1/2 чайной ложки;
- сливочное масло холодное несоленое — примерно 170 г (12 столовых ложек);
- сыр сливочный (типа крем-сыра) холодный — примерно 170 г;
- сливки жирные холодные — 3 столовые ложки (около 45 мл).
Для присыпки сверху:
- сахар — 2 чайные ложки;
- корица молотая — 1/4 чайной ложки.
Как приготовить яблочный пирог: пошагово
В большой миске смешайте муку, 2 столовые ложки сахара и соль. Нарежьте холодное масло и сливочный сыр небольшими кубиками и с помощью специального ножа для теста или двух ножей вмешайте их в мучную смесь, пока не образуются грубые крошки размером с горошину.
Тонкой струйкой влейте холодные сливки и перемешивайте лопаткой, пока тесто не начнет собираться во влажные комочки. Разделите тесто на две части, сформируйте плоские диски, плотно заверните в пленку и поставьте в холодильник минимум на 1 час (можно держать до 2 суток).
Когда тесто полностью охладится, раскатайте одну часть на чистой поверхности в круг диаметром около 33 см и переложите в глубокую форму для выпечки диаметром 23 см, после чего снова поставьте в холодильник. Вторую часть теста раскатайте в круг диаметром около 30 см, накройте пленкой и тоже охлаждайте, пока готовите начинку.
Разогрейте духовку до 220°C, разместив решетку в нижней третине духового шкафа. Соедините нарезанные яблоки с сахаром, мукой, лимонным соком, корицей и солью в миске, хорошо перемешайте и дайте начинке постоять примерно 15 минут, несколько раз перемешав в процессе, чтобы яблоки дали сок.
Достаньте форму с тестом из холодильника, вылейте всю яблочную начинку вместе с соком на нижний корж и разложите сверху кусочки масла. Смочите край нижнего коржа холодной водой, накройте вторым коржом, обрежьте лишнее тесто по краям и защипните их волной. Сделайте 6-8 надрезов на верхнем корже, чтобы пар мог выходить во время выпекания.
Присыпьте верх пирога смешанными сахаром и корицей. Выпекайте яблочный пирог 15 минут при 220°C. Если корочка начинает темнеть слишком быстро, накройте пирог фольгой с вырезанным по центру отверстием диаметром около 7-8 см.
После этого уменьшите температуру до 175°C, подставьте под форму лист (можно выстелить его фольгой, чтобы собрать сок, который может вытечь) и выпекайте еще 45-50 минут.
Чтобы начинка загустела до нужной консистенции, дайте яблочному пирогу полностью остыть — это займет 2-3 часа.
Готовый яблочный пирог подают комнатной температуры, иногда с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Хранить десерт можно просто на столе под крышкой до 3 дней — тесто со сливочным сыром долго остается хрустящим, а начинка не теряет сочности.
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