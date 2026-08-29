Яблучний пиріг за цим рецептом виходить особливо соковитим завдяки хрусткому тісту з вершковим сиром, яке не дає ароматному яблучному соку витекти з форми.

Рецепт тертого пирога з яблуками ми вже публікували — а яблучний пиріг у глибокій формі готується зовсім по-іншому, з насиченою соковитою начинкою під хрусткою скоринкою.

Яблучний пиріг — один із найпопулярніших десертів, який люблять за поєднання ароматної корицевої начинки та ніжного розсипчастого тіста. Особливість цього рецепта в тому, що замість звичного тіста на маслі й жирі використовується тісто з додаванням вершкового сиру — воно вийшло особливо флакі, тобто шаруватим, і надійно утримує весь сік усередині пирога, поки він випікається.

Інгредієнти для яблучного пирога

Для начинки:

яблука сорту Granny Smith (кислі зелені) — приблизно 1,3-1,4 кг (7-8 середніх яблук), очищені від шкірки й насіння, нарізані скибочками товщиною близько 6 мм;

цукор — 150 г (3/4 склянки);

пшеничне борошно — 40 г (1/3 склянки);

лимонний сік — 2 столові ложки (близько 30 мл);

кориця мелена — 1 чайна ложка;

сіль — щіпка (близько 1/8 чайної ложки);

вершкове масло незсолене — 2 столові ложки (близько 30 г), для присипання зверху.

Для тіста (на дві заготовки — верх і низ пирога):

пшеничне борошно — приблизно 280 г (2 1/4 склянки);

цукор — 2 столові ложки (близько 25 г);

сіль — 1/2 чайної ложки;

вершкове масло холодне незсолене — приблизно 170 г (12 столових ложок);

сир вершковий (типу крем-сир) холодний — приблизно 170 г;

вершки жирні холодні — 3 столові ложки (близько 45 мл).

Для посипки зверху:

цукор — 2 чайні ложки;

кориця мелена — 1/4 чайної ложки.

Як приготувати яблучний пиріг: покроково

У великій мисці змішайте борошно, 2 столові ложки цукру та сіль. Наріжте холодне масло та вершковий сир невеликими кубиками й за допомогою спеціального ножа для тіста чи двох ножів вмішайте їх у борошняну суміш, поки не утворяться грубі крихти розміром із горошину.

Тонкою цівкою влийте холодні вершки й перемішуйте лопаткою, поки тісто не почне збиратися у вологі грудочки. Розділіть тісто на дві частини, сформуйте плоскі диски, щільно загорніть у плівку і поставте в холодильник щонайменше на 1 годину (можна тримати до 2 діб).

Коли тісто повністю охолоне, розкачайте одну частину на чистій поверхні в коло діаметром близько 33 см і перекладіть у глибоку форму для випічки діаметром 23 см, після чого знову поставте в холодильник. Другу частину тіста розкачайте в коло діаметром близько 30 см, накрийте плівкою й теж охолоджуйте, поки готуєте начинку.

Розігрійте духовку до 220°C, розмістивши решітку в нижній третині духової шафи. З'єднайте нарізані яблука з цукром, борошном, лимонним соком, корицею та сіллю в мисці, добре перемішайте і дайте начинці постояти приблизно 15 хвилин, кілька разів перемішавши в процесі, щоб яблука пустили сік.

Вийміть форму з тістом із холодильника, вилийте всю яблучну начинку разом із соком на нижній корж і розкладіть зверху шматочки масла. Змочіть край нижнього коржа холодною водою, накрийте другим коржем, обріжте зайве тісто по краях і защипніть їх у формі хвилі. Зробіть 6-8 надрізів у верхньому коржі, щоб пара могла виходити під час випікання.

Присипте верх пирога змішаними цукром і корицею. Випікайте яблучний пиріг 15 хвилин при 220°C. Якщо скоринка починає темніти занадто швидко, накрийте пиріг фольгою з вирізаним по центру отвором діаметром близько 7-8 см.

Після цього зменшіть температуру до 175°C, підставте під форму лист (можна вистелити його фольгою, щоб зібрати сік, який може витекти) і випікайте ще 45-50 хвилин.

Щоб начинка загусла до потрібної консистенції, дайте яблучному пирогу повністю охолонути — це займе 2-3 години.

Готовий яблучний пиріг подають кімнатної температури, іноді з кулькою ванільного морозива або збитими вершками. Зберігати десерт можна просто на столі під кришкою до 3 днів — тісто з вершковим сиром довго залишається хрустким, а начинка не втрачає соковитості.

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