Послуга єМалятко дозволяє батькам зареєструвати новонароджену дитину та оформити всі необхідні документи онлайн через портал Дія. Розповідаємо, як скористатися сервісом, які виплати можна отримати у 2026 році та які документи потрібні.

Послуга єМалятко — це комплексний сервіс, який дозволяє батькам зареєструвати народження дитини та оформити всі необхідні документи за однією заявою. Як повідомляють Факти ICTV, зробити це можна онлайн через портал Дія, не виходячи з дому, і весь процес займає лише 15-20 хвилин.

Які послуги можна оформити через єМалятко

Через єМалятко доступні одразу дев'ять державних послуг. Батьки можуть однією заявою:

зареєструвати народження дитини;

зареєструвати місце проживання;

визначити походження дитини (громадянство);

отримати податковий номер;

отримати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);

оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини;

оформити допомогу для багатодітних сімей;

внести інформацію про дитину до Реєстру пацієнтів;

отримати грошову компенсацію за Пакунок малюка.

Які виплати можна отримати

У 2026 році для дітей, народжених після 1 січня, допомога у зв'язку з народженням становить 50 000 гривень. Крім того, через сервіс можна отримати Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості — 8 451 гривню.

Хто може подати заяву

Заяву на отримання послуг єМалятка можуть подати:

батьки, які перебувають у шлюбі;

батьки, які не перебувають у шлюбі;

одинокі матері.

Важливо: заявниками можуть бути лише громадяни України. Якщо один із батьків дитини є іноземцем, який має офіційний дозвіл на проживання в Україні, подати заявку на послуги неможливо.

Як зареєструвати дитину через єМалятко — покрокова інструкція

Щоб скористатися послугою єМалятко на порталі Дія, потрібно виконати кілька простих кроків:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису. Заповніть онлайн-форму та оберіть послуги, які хочете замовити. Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису. Другому з батьків також необхідно підписати заяву, якщо: батьки не перебувають у шлюбі, мають різні прізвища або зареєстровані за різними адресами, а також якщо отримувачем виплат буде мати, а заяву подає батько (і навпаки).

Готова заява автоматично надсилається до обраного відділу ДРАЦС. Після оформлення документа на вказану електронну пошту надійде лист-сповіщення. Забрати свідоцтво про народження можна в тому відділі ДРАЦС, який обрав той із батьків, хто підписав заяву.

Коли скористатися єМалятком неможливо

Замовити послугу не вдасться в таких випадках:

у дитини вже є свідоцтво про народження;

в пологовому будинку матері видали медичне свідоцтво про народження старого зразка за формою 103/о;

дитина народилася поза межами України;

дитина народилася поза лікувальним закладом;

один із батьків дитини є громадянином іншої країни;

шлюб між батьками було укладено в іншій країні.

Які документи потрібні для єМалятка

Для того щоб скористатися єМалятком, потрібно підготувати такий пакет документів:

номер медичного висновку про народження — складається з 16 латинських літер та цифр (видається лікарем у пологовому будинку);

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

свідоцтво про шлюб;

УНЗР одного з батьків;

банківський рахунок для отримання допомоги.

Послуга єМалятко значно спрощує процес оформлення документів для новонародженої дитини. Замість відвідування кількох державних установ батькам достатньо заповнити одну онлайн-форму на порталі Дія.