Послуга єМалятко — це комплексний сервіс, який дозволяє батькам зареєструвати народження дитини та оформити всі необхідні документи за однією заявою. Як повідомляють Факти ICTV, зробити це можна онлайн через портал Дія, не виходячи з дому, і весь процес займає лише 15-20 хвилин.
Які послуги можна оформити через єМалятко
Через єМалятко доступні одразу дев'ять державних послуг. Батьки можуть однією заявою:
- зареєструвати народження дитини;
- зареєструвати місце проживання;
- визначити походження дитини (громадянство);
- отримати податковий номер;
- отримати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);
- оформити допомогу у зв'язку з народженням дитини;
- оформити допомогу для багатодітних сімей;
- внести інформацію про дитину до Реєстру пацієнтів;
- отримати грошову компенсацію за Пакунок малюка.
Які виплати можна отримати
У 2026 році для дітей, народжених після 1 січня, допомога у зв'язку з народженням становить 50 000 гривень. Крім того, через сервіс можна отримати Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості — 8 451 гривню.
Хто може подати заяву
Заяву на отримання послуг єМалятка можуть подати:
- батьки, які перебувають у шлюбі;
- батьки, які не перебувають у шлюбі;
- одинокі матері.
Важливо: заявниками можуть бути лише громадяни України. Якщо один із батьків дитини є іноземцем, який має офіційний дозвіл на проживання в Україні, подати заявку на послуги неможливо.
Як зареєструвати дитину через єМалятко — покрокова інструкція
Щоб скористатися послугою єМалятко на порталі Дія, потрібно виконати кілька простих кроків:
- Авторизуйтеся в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису.
- Заповніть онлайн-форму та оберіть послуги, які хочете замовити.
- Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису. Другому з батьків також необхідно підписати заяву, якщо: батьки не перебувають у шлюбі, мають різні прізвища або зареєстровані за різними адресами, а також якщо отримувачем виплат буде мати, а заяву подає батько (і навпаки).
Готова заява автоматично надсилається до обраного відділу ДРАЦС. Після оформлення документа на вказану електронну пошту надійде лист-сповіщення. Забрати свідоцтво про народження можна в тому відділі ДРАЦС, який обрав той із батьків, хто підписав заяву.
Коли скористатися єМалятком неможливо
Замовити послугу не вдасться в таких випадках:
- у дитини вже є свідоцтво про народження;
- в пологовому будинку матері видали медичне свідоцтво про народження старого зразка за формою 103/о;
- дитина народилася поза межами України;
- дитина народилася поза лікувальним закладом;
- один із батьків дитини є громадянином іншої країни;
- шлюб між батьками було укладено в іншій країні.
Які документи потрібні для єМалятка
Для того щоб скористатися єМалятком, потрібно підготувати такий пакет документів:
- номер медичного висновку про народження — складається з 16 латинських літер та цифр (видається лікарем у пологовому будинку);
- ідентифікаційний код;
- паспорт громадянина України;
- свідоцтво про шлюб;
- УНЗР одного з батьків;
- банківський рахунок для отримання допомоги.
Послуга єМалятко значно спрощує процес оформлення документів для новонародженої дитини. Замість відвідування кількох державних установ батькам достатньо заповнити одну онлайн-форму на порталі Дія.