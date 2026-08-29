Борщевой набор традиционно дешевеет в конце лета — сезонный фактор нового урожая снизил цены на картофель, морковь, свеклу и лук на 20-40%. Однако эксперты предупреждают: уже в ноябре ситуация изменится.

Цены на овощи в Украине остаются одной из самых обсуждаемых тем среди потребителей — после весенних заморозков и летней засухи украинцы с тревогой следят за ценниками в супермаркетах. Однако в конце августа борщевой набор приятно удивляет: сезонное удешевление наконец дошло до прилавков.

По данным мониторинга, который приводит ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), цены на основные овощи борщевого набора существенно снизились в течение августа. Картофель в среднем стоит около 19 гривен за килограмм — по сравнению с июлем его индекс цены упал более чем на 20%.

Еще заметнее подешевели морковь и свекла. Морковь, которая в июле стоила около 45 грн/кг, к концу августа опустилась до 25,65 грн/кг. Свекла снизилась с 26,50 до примерно 17,50 грн/кг. Репчатый лук после отметки более 40 грн/кг в начале месяца к 26 августа упал до примерно 29 грн/кг.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка объясняет: в краткосрочной перспективе — конец августа-сентябрь — дефицита борщевого набора не ожидается. «Наоборот, сейчас работает сезонный фактор нового урожая, и по большинству позиций предложение увеличивается. Это хорошо видно по розничным ценам», — отметил он. По словам эксперта, сейчас борщевой набор скорее должен сезонно дешеветь или стабилизироваться, а риск более существенного подорожания смещается на зиму.

Что будет с ценами на овощи осенью и зимой

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии РБК-Украина отметил, что в сентябре-октябре резкого скачка цен не будет — возможен незначительный рост на 3-5% из-за стоимости топлива и логистики. Однако ситуация кардинально изменится с ноября.

«Когда уже в большей степени мы не сможем предлагать достаточного количества овощей, которые мы собрали под открытым грунтом, рынок будет активно наполняться тепличными овощами. А это совсем другое ценообразование, чем то, что с грядки», — объяснил Марчук. По его словам, тепличное производство требует очень больших затрат на электроэнергию и тепло, поэтому цены неизбежно будут расти.

Марчук прогнозирует, что овощная группа за счет перехода на тепличную продукцию может прибавить в цене 20-30% уже осенью, а зимой — еще больше. Вместе с тем он предупредил, что многое будет зависеть от ситуации с поставками электроэнергии: «Наперед не будем так далеко гнать, потому что не знаю, какое у нас там будет начало этой зимы или осени в условиях поставки электроэнергии. Поэтому эти продукты осенью будут подниматься в цене».

Как сообщает РБК-Украина, сейчас украинские аграрии собрали хороший урожай овощей, и проблем с их реализацией через ярмарки и магазины нет. Потребители могут воспользоваться периодом низких цен, чтобы сделать запасы на зиму — ведь уже через несколько месяцев стоимость борщевого набора может существенно возрасти.

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