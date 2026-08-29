Ціни на овочі в Україні залишаються однією з найбільш обговорюваних тем серед споживачів — після весняних заморозків і літньої посухи українці з тривогою стежать за цінниками в супермаркетах. Однак наприкінці серпня борщовий набір приємно дивує: сезонне здешевлення нарешті дісталося прилавків.

За даними моніторингу, який наводить асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), ціни на основні овочі борщового набору суттєво знизилися протягом серпня. Картопля в середньому коштує близько 19 гривень за кілограм — порівняно з липнем її індекс ціни впав більш ніж на 20%.

Ще помітніше подешевшали морква та буряк. Морква, яка в липні коштувала близько 45 грн/кг, до кінця серпня опустилася до 25,65 грн/кг. Буряк знизився з 26,50 до приблизно 17,50 грн/кг. Ріпчаста цибуля після позначки понад 40 грн/кг на початку місяця до 26 серпня впала до близько 29 грн/кг.

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка пояснює: у короткостроковій перспективі — кінець серпня-вересень — дефіциту борщового набору не очікується. «Навпаки, зараз працює сезонний фактор нового врожаю, і за більшістю позицій пропозиція збільшується. Це добре видно за роздрібними цінами», — зазначив він. За словами експерта, зараз борщовий набір радше має сезонно дешевшати або стабілізуватися, а ризик суттєвішого подорожчання зміщується на зиму.

Що буде з цінами на овочі восени та взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі РБК-Україна зазначив, що у вересні-жовтні різкого стрибка цін не буде — можливе незначне зростання на 3-5% через вартість пального та логістику. Однак ситуація кардинально зміниться з листопада.

«Коли вже більшою мірою ми не зможемо пропонувати достатньої кількості овочів, які ми зібрали під відкритим ґрунтом, ринок буде активно наповнюватися тепличними овочами. А це зовсім інше ціноутворення, ніж те, що з грядки», — пояснив Марчук. За його словами, тепличне виробництво потребує дуже великих витрат на електроенергію та тепло, тому ціни неминуче зростатимуть.

Марчук прогнозує, що овочева група за рахунок переходу на тепличну продукцію може додати в ціні 20-30% вже восени, а взимку — ще більше. Водночас він застеріг, що багато залежатиме від ситуації з постачанням електроенергії: «Наперед не будемо так далеко гнати, бо не знаю, який у нас там буде початок цієї зими чи осені в умовах постачання електроенергії. Тому ці продукти восени будуть підійматися в ціні».

Як повідомляє РБК-Україна, наразі українські аграрії зібрали гарний урожай овочів, і проблем із їх реалізацією через ярмарки та магазини немає. Споживачі можуть скористатися періодом низьких цін, щоб зробити запаси на зиму — адже вже за кілька місяців вартість борщового набору може суттєво зрости.

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