Бронювання чи відстрочка від мобілізації не рятують від штрафу: усі військовозобов'язані зобов'язані оновити дані в ТЦК протягом 7 днів після зміни місця проживання. За порушення строку загрожує від 1700 до 3400 гривень.

Штраф від ТЦК в Україні за неоновлення даних може отримати навіть той, хто має бронювання або відстрочку від мобілізації. ТЦК відводить на оновлення персональних даних лише 7 днів, і цей обов'язок стосується всіх військовозобов'язаних без винятків.

Вимога закріплена постановою Кабінету Міністрів №1487 і стосується трьох категорій даних: місця проживання, номера телефону та електронної пошти. Як повідомляє UAportal, семиденний строк стосується саме повідомлення про зміни та постановки на облік за новим місцем проживання, а не загального щорічного оновлення всіх даних.

Як оновити дані

Зробити це можна двома способами. Перший — особисто звернутися до районного або міського територіального центру комплектування з паспортом громадянина України та військово-обліковим документом (паперовим або в «Резерв+»). Другий — онлайн, через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

Після подання даних обов'язково зберігайте підтвердження: скріншоти з електронного кабінету або відмітку ТЦК на паперовому документі. Це стане доказом, якщо виникне суперечка про те, чи оновлювали ви інформацію вчасно.

Які штрафи загрожують

За несвоєчасне оновлення даних або неповідомлення про зміну місця проживання передбачена адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф становить від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 1700 до 3400 гривень. У разі повторного порушення сума зростає.

Якщо ж особа ухиляється від виконання повісток або навмисно приховує місцеперебування, це можуть кваліфікувати за статтею 336 Кримінального кодексу — ухилення від мобілізації. Покарання передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Найпоширеніші помилки

У ТЦК зазначають, що найчастіша помилка — людина фактично переїхала, але вважає, що тимчасова реєстрація або відсутність постійної прописки звільняє від обов'язку ставати на облік. Це хибне уявлення: повідомити ТЦК потрібно незалежно від типу реєстрації. Ще одна поширена помилка — чоловіки змінюють номер телефону, але не повідомляють про це, вважаючи це формальністю.

Що робити, щоб не отримати штраф

Протягом 7 днів після зміни місця проживання зверніться до ТЦК за новою адресою або оновіть інформацію в електронному кабінеті. Одразу повідомляйте про зміну номера телефону чи електронної пошти та фіксуйте факт подання даних скріншотами або відміткою на документі.

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