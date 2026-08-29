Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть на законних підставах повернутися на службу до 20 вересня. У Київському ТЦК та СП пояснили всі нюанси процедури.

Питання СЗЧ залишається гострим для українських військових — у Київському ТЦК та СП детально розповіли, як військовослужбовці можуть легально повернутися на службу до 20 вересня 2026 року та уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомляє Новини.LIVE, скористатися спрощеною процедурою можуть військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Головна умова — факт самовільного залишення частини має бути зафіксований не пізніше 12 червня 2026 року включно. Усі випадки, що сталися з 13 червня, під дію програми вже не підпадають.

Час на подання рапорту обмежений — до 20 вересня 2026 року. Якщо військовослужбовець не встигне, після цієї дати самостійний вибір підрозділу буде заборонений. Легалізація відбуватиметься виключно через судові процеси з подальшим зарахуванням до батальйонів резерву без урахування побажань військового.

Як подати рапорт та обрати підрозділ

Змінити підрозділ можна лише в межах своєї структури: військовослужбовці ЗСУ переводяться тільки в ЗСУ, нацгвардійці — виключно в Нацгвардію. Для подання документів передбачено кілька способів.

Нацгвардійці використовують переважно застосунок "Армія+". Для ДССТ доступний "Армія+" або пряме звернення до нової частини. У ЗСУ є три варіанти: цифровий застосунок, відвідування 1-го або 2-го рекрутингового центру ЗСУ або прямий зв'язок із відділом рекрутингу бажаного підрозділу. Подавати кілька рапортів одночасно заборонено — на розгляді може перебувати лише один.

У рапорті військовослужбовець вказує свій цивільний та бойовий досвід, освіту, стан здоров'я і додає необхідні документи. Остаточне рішення щодо посади ухвалює рекрутер з урахуванням навичок людини та реальних потреб підрозділу.

Терміни розгляду та як дістатися до частини

Кожна структура має власні строки перевірки. Документи військовослужбовців ЗСУ та ДССТ розглядаються до 7 днів, протягом яких рекрутер може зателефонувати для уточнення деталей. У Нацгвардії процедура швидша — до 96 годин, після чого командувач НГУ підписує відповідний наказ.

Після узгодження рапорту військовому дають час на переїзд. Для ЗСУ та ДССТ це 5 діб, нацгвардійці повинні прибути на місце через 48 годин після отримання сповіщення в "Армія+" про підписання наказу.

Щоб уникнути проблем із поліцією, ТЦК або Військовою службою правопорядку під час пересування, у застосунку в розділі "Армія ID" з'явиться біла смужка "У дорозі". Її разом із реквізитами узгодженого рапорту потрібно показувати патрулям як доказ добровільного повернення. Якщо оформлення проходило через рекрутинговий центр, підтвердженням слугуватиме паперовий припис.

Що з виплатами після повернення з СЗЧ

Повернення на службу не означає автоматичного закриття кримінального провадження. Це питання розглядається окремо відповідно до процедури, передбаченої частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Водночас добровільний крок назустріч є головною умовою для легального вирішення проблеми зі слідством.

У новому підрозділі військовослужбовець одразу в день прибуття отримує продовольче забезпечення. Протягом 7 днів людину зараховують до списків особистого складу, після чого повертають речове, грошове та всі інші види забезпечення. Додатковою гарантією є те, що протягом наступних 6 місяців командування не зможе перевести військового до іншої частини без його особистої письмової згоди.

Як подати рапорт через "Армія+"

Для подання рапорту через застосунок "Армія+" потрібно авторизуватися, перейти до відповідного розділу, заповнити форму із зазначенням цивільного та бойового досвіду, освіти, стану здоров'я та бажаного підрозділу. До рапорту додаються необхідні документи. Після відправлення розгляд триває до 7 днів для ЗСУ та ДССТ, до 96 годин — для Нацгвардії.