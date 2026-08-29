Брауні готується лише 30 хвилин і виходить неймовірно вологим завдяки волоським горіхам, які додають смаку глибини і прибирають зайву солодкість.

Рецепт торта "Наполеон" ми вже публікували — а брауні готується набагато швидше і не потребує випікання шарів тіста.

Брауні — це щільний шоколадний десерт з вологою, майже фадж-подібною текстурою всередині і легкою хрусткою скоринкою зверху. Цей рецепт брауні особливий завдяки волоським горіхам: вони не лише додають приємної хрусткості, а й забирають частину зайвої солодкості, роблячи смак глибшим і складнішим. Готується все буквально за 30 хвилин, тож брауні стає рятівним рецептом, коли хочеться шоколадного десерту тут і зараз.

Інгредієнти для брауні

вершки жирністю від 33% — 240 мл (1 склянка)

молочний шоколад (у крапельках або поламаний) — приблизно 325 г (близько 2 склянок)

сіль — 1/4 чайної ложки (щіпка)

ванільний екстракт — 1 чайна ложка

яйце — 1 шт.

пшеничне борошно — приблизно 40 г (1/3 склянки)

розпушувач — 1/4 чайної ложки

волоські горіхи, подрібнені — 40-60 г (1/3-1/2 склянки)

чорний шоколад, подрібнений, для присипки — приблизно 45 г (1/4 склянки)

Як приготувати брауні: покроково

Розігрійте склянку вершків майже до кипіння, додайте молочний шоколад і дайте постояти кілька хвилин, а потім перемішайте до однорідної гладкої маси.

Додайте щіпку соли, чайну ложку ванільного екстракту та яйце, перемішайте до однорідності.

Всипте борошно і розпушувач, вимішайте віночком до гладкого тіста.

Додайте подрібнені волоські горіхи і обережно перемішайте лопаткою.

Форму розміром приблизно 23х23 см змастіть антипригарним спреєм або застеліть пергаментним папером.

Вилийте тісто у форму та присипте зверху подрібненим чорним шоколадом.

Випікайте брауні у розігрітій до 175°C духовці приблизно 20-25 хвилин. Кожна духовка працює по-своєму, тож орієнтуйтеся на результат: центр брауні має залишатися трохи хитким, але не рідким. Якщо перепечете, брауні втратить вологість.

Дістаньте брауні з духовки і дайте повністю охолонути. Не розрізайте, поки десерт не охолоне повністю — інакше він не нарізатиметься рівно.

Подавайте брауні теплим зі скупом ванільного морозива або охолодженим — до гарячої кави. Зберігати готовий десерт можна в закритому контейнері за кімнатної температури кілька днів.

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