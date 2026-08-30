В Верховной Раде официально опровергли слухи о подготовке обязательной мобилизации женщин — Комитет по вопросам нацбезопасности заявил, что никаких законопроектов по этому поводу не существует.

Правила мобилизации в Украине могут пересмотреть в ближайшее время, однако обязательный призыв женщин в этот перечень изменений точно не входит — в Верховной Раде сделали официальное заявление, которое расставляет все точки над «i».

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины обнародовала позицию Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В документе четко указано: мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и даже не рассматривается в законодательных органах. Никаких законопроектов или рабочих обсуждений по этому вопросу сейчас нет, сообщает LIGAZAKON.

Поводом для официального заявления стали распространенные в публичном пространстве высказывания отдельных спикеров о возможном привлечении гражданок к обязательной военной службе. Эти обсуждения вызвали обеспокоенность среди бизнес-сообщества и создали напряжение в трудовых коллективах, поэтому парламентарии решили внести ясность.

Что означает заявление для работодателей и работниц

Комитет подчеркнул: работодателям не нужно вводить специальные кадровые процедуры в связи с якобы подготовкой обязательной мобилизации женщин. Кадровый учет, трудовые отношения и внутренние документы предприятий в этой части не меняются только из-за сообщений отдельных публичных спикеров.

В то же время женщины могут присоединяться к Силам обороны Украины добровольно — это право закреплено действующим законодательством и не связано с обязательным призывом. Трудовые гарантии для работниц, поступающих на военную службу, регулируются исключительно на основании соответствующих документов о прохождении службы.

Воинский учет женщин: что говорит закон

Отдельно Комитет обратил внимание на разницу между личным мнением отдельного спикера и реальной законодательной работой. Кадровые и финансовые решения не стоит принимать на основе предположений, не подтвержденных законопроектами или действующими нормативно-правовыми актами.

Напомним, что на сегодня воинский учет для женщин в Украине является добровольным — за исключением тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность. Женщины других профессий могут стать на учет только по собственному желанию. Никаких изменений в этот порядок в парламенте не инициировано.

Для бухгалтеров и кадровиков ситуация имеет еще один важный аспект: решения о сохранении рабочего места, оформлении отсутствия работника или других гарантиях должны основываться на факте прохождения военной службы, а не на сообщениях о возможной будущей мобилизации.

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