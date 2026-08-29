Мобилизация в Украине продолжается, и с 1 сентября часть мужчин может потерять отсрочку, даже если она была оформлена законно. Рассказываем, кто сохраняет право на отсрочку, а кому статус могут аннулировать.

Мобилизация в Украине и правила ТЦК снова в центре внимания — уже с 1 сентября часть мужчин может потерять отсрочку, даже если статус был оформлен законно. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, однако некоторые категории имеют уважительные основания для отсрочки.

Основания для отсрочки перечислены в статье 23 закона «О мобилизации». Призыву не подлежат забронированные работники предприятий критической сферы, мужчины, освобожденные из российского плена, отцы трех и более детей, отцы-одиночки, усыновители ребенка-сироты и мужчины с инвалидностью — независимо от группы.

Отдельно отсрочку могут получить мужчины, которые постоянно ухаживают за родственником с инвалидностью 1 или 2 группы, но только если, кроме военнообязанного, больше некому ухаживать за больным. Для ухода за человеком с 3 группой инвалидности отсрочку дают лишь при определенных диагнозах, например онкологии. Студенты могут получить отсрочку, только если учатся впервые и на дневной форме.

Кто может потерять отсрочку

Даже законно оформленный статус могут аннулировать. Как сообщает УНИАН, в сентябре отсрочку могут потерять шесть категорий мужчин:

многодетные отцы, которые не платят алименты;

отцы трех детей, если старшему ребенку исполнилось 18 лет;

мужчины с инвалидностью, которые не явились на повторную комиссию или признаны годными;

студенты, которые закончили уровень образования, взяли академический отпуск или перевелись на заочную форму;

ухаживающие, если родственник перестал нуждаться в уходе;

родители ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и потерял статус.

Как оформить отсрочку

Оформлять отсрочку нужно не в ТЦК. Если документы есть в электронном виде, заявление подают в приложении «Резерв+», если в бумажном — обращаются в ЦНАП. Перечень документов зависит от основания.

Отсрочку дают не навсегда, а на 6 или 12 месяцев, после чего статус нужно продлевать. Мужчинам с отсрочкой могут приходить повестки для уточнения данных — игнорировать их не стоит.

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