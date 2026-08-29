В Украине провели очередную индексацию пенсий: выплаты выросли на 12,1%. Максимальная надбавка для отдельных категорий пенсионеров достигла 2 595 гривен.

Пенсии в Украине в этом году снова проиндексировали — выплаты выросли на 12,1%, а максимальная надбавка для отдельных категорий достигла 2 595 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, пишет издание «Первый бизнесовый».

Перерасчет провели по формуле, учитывающей рост средней заработной платы и инфляционные показатели за предыдущий период. Индексация охватила большинство пенсионеров страны.

Наибольшее повышение получили граждане с длительным страховым стажем и те, чью пенсию в свое время рассчитывали из высоких заработков. Именно для таких людей надбавка могла достичь максимальных 2 595 гривен.

Для людей со стажем менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин минимальная надбавка осталась ограниченной. Для части пенсионеров индексация стала существенным обновлением выплат, ведь их пенсии не пересматривались в течение нескольких лет.

В правительстве подчеркивают, что индексация — важный инструмент поддержки людей пожилого возраста в условиях роста цен. Повышение должно компенсировать часть потерь покупательной способности и обеспечить более прогнозируемый уровень доходов.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Нет, все перерасчеты провели автоматически — никаких заявлений или дополнительных документов подавать не нужно. Обновленные суммы украинцы уже получили в своих августовских и сентябрьских выплатах.

Если пенсионер не заметил изменений в выплате, стоит проверить сумму в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда или обратиться в ближайший сервисный центр по месту обслуживания.

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