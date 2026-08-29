Безе — это воздушный десерт из яичных белков и сахара, а этот рецепт превращает обычные меренги в эффектные "шишки" в шоколаде и соленых фисташках. Идея простая, а результат выглядит как десерт из кондитерской.

Рецепт безе-грибочков мы уже публиковали — а это безе превращается в праздничные "шишки" в шоколаде и орехах, которые станут украшением любого праздничного стола.

Безе — классический десерт из яичных белков, взбитых с сахаром до пышной массы, которую затем выпекают при низкой температуре до хрустящего состояния. Этот рецепт придает безе неожиданный вид: меренги приобретают форму капель, которые после выпечки погружают в растопленный шоколад и обкатывают в измельченных орехах — получаются маленькие десертные "шишки", идеальные для праздничного угощения или подарочного набора сладостей.

Ингредиенты для безе

3 яичных белка, комнатной температуры (чтобы быстро нагреть белки до комнатной температуры, подержите их в теплой воде примерно 15 минут)

180 мл (3/4 стакана) сахара-песка

1/8 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки лимонной кислоты или винного камня (cream of tartar)

1 чайная ложка ванильного экстракта

Для покрытия и посыпки:

240 мл (1 стакан) шоколада (трюфельного или обычного полугорького, растопленного)

360 мл (1,5 стакана) орехов — в оригинальном рецепте это смесь соленых фисташек и фундука, примерно по 180 мл каждого вида

Как приготовить безе: пошагово

Разогрейте духовку до 95°C (200°F).

В чашу миксера добавьте 3 яичных белка, 180 мл сахара, 1/8 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки лимонной кислоты. Взбивайте на высокой скорости около 7 минут, пока масса не станет глянцевой, с блестящими лентами, а пики не будут держать форму. Добавьте 1 чайную ложку ванильного экстракта и взбивайте еще минуту-другую на высокой скорости, пока все хорошо не соединится — обязательно пройдитесь лопаткой по стенкам чаши, если заметите полоски ванили.

Возьмите кондитерский мешок с насадкой диаметром примерно 1 см. Выложите на застеленный пергаментом лист безе в форме "поцелуев" — капель с острым кончиком, на расстоянии около 2,5 см друг от друга. Основание каждой капли должно быть около 2,5 см в диаметре: нажмите на мешок, пока основание не сформируется нужного размера, а затем постепенно ослабляйте нажим, поднимая мешок, чтобы образовался острый кончик.

Выпекайте безе при 95°C в течение 1 часа 30 минут. Готовые меренги легко отойдут от пергамента. Достаньте лист из духовки, снимите пергамент и дайте безе полностью остыть при комнатной температуре прямо на бумаге. Сразу после выпечки они будут хрустящими снаружи и немного мягкими внутри, как зефир, но окончательно затвердеют, когда остынут.

Когда безе полностью остыло, измельчите орехи в кухонном комбайне короткими импульсами до крупной крошки.

Растопите шоколад на очень слабом огне, только до жидкого состояния, не перегревая. Погрузите основание каждого безе в растопленный шоколад, дайте стечь излишку, а затем обкатайте шоколадную часть в измельченных орехах — или просто присыпьте орехами ложкой.

Такие шоколадно-ореховые безе прекрасно хранятся несколько дней в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре — просто накройте их пищевой пленкой или держите под крышкой. Подавайте их на праздничном десертном столе рядом с другими сладостями — контраст хрустящего безе, шоколада и соленых орехов всегда впечатляет гостей.

Ранее Politeka сообщала, рецепт пирога со сливами: секрет глазури, из-за которой он выглядит как из французской кондитерской.

Также Politeka писала, рецепт брауни с чизкейком: как сделать два любимых десерта в одном за 5 минут.