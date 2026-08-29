Рецепт безе-грибочков мы уже публиковали — а это безе превращается в праздничные "шишки" в шоколаде и орехах, которые станут украшением любого праздничного стола.
Безе — классический десерт из яичных белков, взбитых с сахаром до пышной массы, которую затем выпекают при низкой температуре до хрустящего состояния. Этот рецепт придает безе неожиданный вид: меренги приобретают форму капель, которые после выпечки погружают в растопленный шоколад и обкатывают в измельченных орехах — получаются маленькие десертные "шишки", идеальные для праздничного угощения или подарочного набора сладостей.
Ингредиенты для безе
- 3 яичных белка, комнатной температуры (чтобы быстро нагреть белки до комнатной температуры, подержите их в теплой воде примерно 15 минут)
- 180 мл (3/4 стакана) сахара-песка
- 1/8 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки лимонной кислоты или винного камня (cream of tartar)
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Для покрытия и посыпки:
- 240 мл (1 стакан) шоколада (трюфельного или обычного полугорького, растопленного)
- 360 мл (1,5 стакана) орехов — в оригинальном рецепте это смесь соленых фисташек и фундука, примерно по 180 мл каждого вида
Как приготовить безе: пошагово
Разогрейте духовку до 95°C (200°F).
В чашу миксера добавьте 3 яичных белка, 180 мл сахара, 1/8 чайной ложки соли и 1/8 чайной ложки лимонной кислоты. Взбивайте на высокой скорости около 7 минут, пока масса не станет глянцевой, с блестящими лентами, а пики не будут держать форму. Добавьте 1 чайную ложку ванильного экстракта и взбивайте еще минуту-другую на высокой скорости, пока все хорошо не соединится — обязательно пройдитесь лопаткой по стенкам чаши, если заметите полоски ванили.
Возьмите кондитерский мешок с насадкой диаметром примерно 1 см. Выложите на застеленный пергаментом лист безе в форме "поцелуев" — капель с острым кончиком, на расстоянии около 2,5 см друг от друга. Основание каждой капли должно быть около 2,5 см в диаметре: нажмите на мешок, пока основание не сформируется нужного размера, а затем постепенно ослабляйте нажим, поднимая мешок, чтобы образовался острый кончик.
Выпекайте безе при 95°C в течение 1 часа 30 минут. Готовые меренги легко отойдут от пергамента. Достаньте лист из духовки, снимите пергамент и дайте безе полностью остыть при комнатной температуре прямо на бумаге. Сразу после выпечки они будут хрустящими снаружи и немного мягкими внутри, как зефир, но окончательно затвердеют, когда остынут.
Когда безе полностью остыло, измельчите орехи в кухонном комбайне короткими импульсами до крупной крошки.
Растопите шоколад на очень слабом огне, только до жидкого состояния, не перегревая. Погрузите основание каждого безе в растопленный шоколад, дайте стечь излишку, а затем обкатайте шоколадную часть в измельченных орехах — или просто присыпьте орехами ложкой.
Такие шоколадно-ореховые безе прекрасно хранятся несколько дней в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре — просто накройте их пищевой пленкой или держите под крышкой. Подавайте их на праздничном десертном столе рядом с другими сладостями — контраст хрустящего безе, шоколада и соленых орехов всегда впечатляет гостей.
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