Безе — це повітряний десерт з яєчних білків та цукру, а цей рецепт перетворює звичні меренги на ефектні "жолуді" в шоколаді та солоних фісташках. Ідея проста, а результат виглядає як десерт із кондитерської.

Рецепт безе-грибочків ми вже публікували — а це безе перетворюється на святкові "жолуді" в шоколаді та горіхах, які стануть окрасою будь-якого святкового столу.

Безе — класичний десерт із яєчних білків, збитих із цукром до пишної маси, яку потім випікають при низькій температурі до хрусткого стану. Цей рецепт додає безе несподіваного вигляду: меренги набувають форми крапельок, які після випікання занурюють у розтоплений шоколад і обкачують у подрібнених горіхах — вийдуть маленькі десертні "жолуді", ідеальні для святкового частування чи подарункового набору солодощів.

Інгредієнти для безе

3 яєчні білки, кімнатної температури (щоб швидко нагріти білки до кімнатної температури, потримайте їх у теплій воді приблизно 15 хвилин)

180 мл (3/4 склянки) цукру-піску

1/8 чайної ложки соли

1/8 чайної ложки лимонної кислоти або винного каменю (cream of tartar)

1 чайна ложка ванільного екстракту

Для покриття та посипки:

240 мл (1 склянка) шоколаду (трюфельного або звичайного напіврослодкого, розтопленого)

360 мл (1,5 склянки) горіхів — у оригінальному рецепті це суміш солоних фісташок і фундука, приблизно по 180 мл кожного виду

Як приготувати безе: покроково

Розігрійте духовку до 95°C (200°F).

У чашу міксера додайте 3 яєчні білки, 180 мл цукру, 1/8 чайної ложки соли та 1/8 чайної ложки лимонної кислоти. Збивайте на високій швидкості близько 7 хвилин, доки маса не стане глянцевою, з блискучими стрічками, а піки не триматимуть форму. Додайте 1 чайну ложку ванільного екстракту і збивайте ще хвилину-другу на високій швидкості, доки все добре не з'єднається — обов'язково пройдіться лопаткою по стінках чаші, якщо помітите смужки ванілі.

Візьміть кондитерський мішок із насадкою діаметром приблизно 1 см. Викладіть на застелений пергаментом лист безе у формі "поцілунків" — крапельок з гострим кінчиком, на відстані близько 2,5 см одна від одної. Основа кожної краплі має бути близько 2,5 см у діаметрі: натисніть на мішок, доки основа не сформується потрібного розміру, а потім поступово послаблюйте натиск, підіймаючи мішок, щоб утворився гострий кінчик.

Випікайте безе при 95°C протягом 1 години 30 хвилин. Готові меренги легко відходитимуть від пергаменту. Дістаньте лист із духовки, зніміть пергамент і дайте безе повністю охолонути при кімнатній температурі прямо на папері. Одразу після випікання вони будуть хрусткими зовні й трохи м'якими всередині, наче зефір, але затвердіють остаточно, коли охолонуть.

Коли безе повністю охололо, подрібніть горіхи в кухонному комбайні короткими імпульсами до крупної крихти.

Розтопіть шоколад на дуже слабкому вогні, лише до рідкого стану, не перегріваючи. Занурте основу кожного безе в розтоплений шоколад, дайте стекти зайвому, а потім обкачайте шоколадну частину в подрібнених горіхах — або просто присипте горіхами ложкою.

Такі шоколадно-горіхові безе чудово зберігаються кілька днів у щільно закритому контейнері за кімнатної температури — просто накрийте їх харчовою плівкою або тримайте під кришкою. Подавайте їх на святковому десертному столі поруч з іншими солодощами — контраст хрусткого безе, шоколаду і солоних горіхів завжди справляє враження на гостей.

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