У Верховній Раді офіційно спростували чутки про підготовку обов'язкової мобілізації жінок — Комітет з питань нацбезпеки заявив, що жодних законопроєктів із цього приводу не існує.

Правила мобілізації в Україні можуть переглянути найближчим часом, однак обов'язковий призов жінок до цього переліку змін точно не входить — у Верховній Раді зробили офіційну заяву, яка розставляє всі крапки над «і».

Пресслужба Апарату Верховної Ради України оприлюднила позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У документі чітко зазначено: мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і навіть не розглядається в законодавчих органах. Жодних законопроєктів чи робочих обговорень із цього питання наразі немає, повідомляє LIGAZAKON.

Приводом для офіційної заяви стали поширені в публічному просторі висловлювання окремих спікерів щодо можливого залучення громадянок до обов'язкової військової служби. Ці обговорення викликали занепокоєння серед бізнес-спільноти та створили напругу в трудових колективах, тож парламентарі вирішили внести ясність.

Що означає заява для роботодавців і працівниць

Комітет наголосив: роботодавцям не потрібно запроваджувати спеціальні кадрові процедури у зв'язку з нібито підготовкою обов'язкової мобілізації жінок. Кадровий облік, трудові відносини та внутрішні документи підприємств у цій частині не змінюються лише через повідомлення окремих публічних спікерів.

Водночас жінки можуть долучатися до Сил оборони України добровільно — це право закріплене чинним законодавством і не пов'язане з обов'язковим призовом. Трудові гарантії для працівниць, які вступають на військову службу, регулюються виключно на підставі відповідних документів про проходження служби.

Військовий облік жінок: що каже закон

Окремо Комітет звернув увагу на різницю між особистою думкою окремого спікера та реальною законодавчою роботою. Кадрові й фінансові рішення не варто ухвалювати на основі припущень, не підтверджених законопроєктами або чинними нормативно-правовими актами.

Нагадаємо, що на сьогодні військовий облік для жінок в Україні є добровільним — за винятком тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки інших професій можуть стати на облік лише за власним бажанням. Жодних змін до цього порядку в парламенті не ініційовано.

Для бухгалтерів і кадровиків ситуація має ще один важливий аспект: рішення щодо збереження робочого місця, оформлення відсутності працівника чи інших гарантій повинні ґрунтуватися на факті проходження військової служби, а не на повідомленнях про можливу майбутню мобілізацію.

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