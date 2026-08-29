Подорожчання продуктів в Україні може зачепити гречку: попри відсутність дефіциту, ця крупа найближчим часом здатна здорожчати до 85 гривень за кілограм, оцінює аналітик.

Ціни на продукти в Україні знову змінюються — попри відсутність дефіциту, гречка найближчим часом може подорожчати до 85 гривень за кілограм.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна. У Міністерстві аграрної політики та продовольства України запевняють, що дефіциту гречки не буде, однак прогнозують зростання ціни до 15%.

За даними Мінфіну на основі Держстату, середня ціна гречки в липні становила 75,17 гривні за кілограм і навіть знизилася на 1,96% порівняно з червнем. Поточний моніторинг роздрібних мереж поки фіксує близько 74,57 гривні за кілограм.

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка вважає цілком реальним, що цінник перетне 85 гривень. «Якщо взяти офіційну середню ціну 75,17 гривні та реалізується максимальний сценарій Мінагрополітики (+15%), отримаємо приблизно 86,45 гривні за кілограм. Щоб середня ціна перевищила 85 гривень, достатньо зростання приблизно на 13,1%», — пояснив експерт.

Водночас виробництво гречки очікується на рівні понад 80 тисяч тонн, тож фізичного дефіциту не прогнозують. Станом на 25 серпня кілограм гречки в супермаркетах коштував від 55 до 70 гривень залежно від мережі.

Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький заявляв, що попри відсутність дефіциту ціна на гречку може зрости приблизно на 15%.

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