Подорожание продуктов в Украине может затронуть гречку: несмотря на отсутствие дефицита, эта крупа в ближайшее время способна подорожать до 85 гривен за килограмм, оценивает аналитик.

Цены на продукты в Украине снова меняются — несмотря на отсутствие дефицита, гречка в ближайшее время может подорожать до 85 гривен за килограмм.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины уверяют, что дефицита гречки не будет, однако прогнозируют рост цены до 15%.

По данным Минфина на основе Госстата, средняя цена гречки в июле составляла 75,17 гривни за килограмм и даже снизилась на 1,96% по сравнению с июнем. Текущий мониторинг розничных сетей пока фиксирует около 74,57 гривни за килограмм.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка считает вполне реальным, что ценник пересечет 85 гривен. «Если взять официальную среднюю цену 75,17 гривни и реализуется максимальный сценарий Минагрополитики (+15%), получим примерно 86,45 гривни за килограмм. Чтобы средняя цена превысила 85 гривен, достаточно роста примерно на 13,1%», — пояснил эксперт.

В то же время производство гречки ожидается на уровне более 80 тысяч тонн, поэтому физического дефицита не прогнозируют. По состоянию на 25 августа килограмм гречки в супермаркетах стоил от 55 до 70 гривен в зависимости от сети.

Ранее министр агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что, несмотря на отсутствие дефицита, цена на гречку может вырасти примерно на 15%.

Ранее Politeka сообщала, цены на молочные продукты в Луцке: сколько стоят домашний творог, сметана и масло на рынке.

Как сообщала Politeka, цены на продукты в Украине: аналитики предупредили, что будет со стоимостью важного товара из-за проблем с экспортом.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Полтавской области: как изменились цены на продукты и топливо.