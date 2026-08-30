Военнослужащие территориальных центров комплектования не имеют отдельного перечня льгот, однако на них распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для военных ВСУ, — от денежного обеспечения до компенсации за жилье.

Социальные льготы для военных в Украине регулируются единым законом — отдельного перечня привилегий для работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) законодательство не предусматривает, однако на них распространяются все гарантии военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщают Факты ICTV, в территориальных центрах комплектования служат военнослужащие ВСУ, проходящие службу по контракту или призванные во время мобилизации. Отдельной категории «военнослужащий ТЦК» в законодательстве не существует, поэтому для них действуют общие нормы закона Украины №2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Денежное обеспечение и дополнительные выплаты

Военнослужащие ТЦК получают денежное обеспечение на общих основаниях. Согласно статье 9 закона №2011-XII, оно состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавок, доплат, премий и других выплат.

Кроме ежемесячного обеспечения, военные ТЦК имеют право на две дополнительные выплаты в течение года. Первая — денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения. Порядок ее выплаты в 2026 году определяет приказ Минобороны №260.

Вторая — материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она также равна месячному денежному обеспечению, однако выплачивается не автоматически, а только при наличии определенных оснований. В 2026 году к таким основаниям относятся рождение или усыновление ребенка, смерть близкого родственника, ранение, тяжелое заболевание самого военнослужащего или его близких.

Медицинское обеспечение

Статья 11 закона №2011-XII гарантирует военнослужащим ТЦК право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. Речь идет о полном спектре услуг: лечении, медицинской помощи и обеспечении необходимыми лекарственными средствами.

Отдельно часть 9 статьи 9 закона №2011-XII предусматривает сохранение денежного обеспечения за военнослужащими, выведенными в распоряжение командира из-за необходимости длительного лечения. То есть работник ТЦК, получивший ранение при исполнении служебных обязанностей и находящийся на лечении или восстановлении, не теряет свое денежное обеспечение.

Жилищные гарантии и компенсация за аренду

Военнослужащие ТЦК также пользуются жилищными гарантиями наравне с другими военными. Статья 12 закона №2011-XII закрепляет право на обеспечение жилыми помещениями или, в установленных случаях, на денежную компенсацию за причитающееся для получения жилье.

Если военнослужащий ТЦК не имеет собственного жилья по месту службы, он может претендовать на соответствующую компенсацию при условии выполнения установленных требований. Также закон гарантирует социальную защиту членам семей военнослужащих — статья 14 определяет их права в сфере медицинского обеспечения, социальной защиты и других вопросах.

Для детей военнослужащих предусмотрены отдельные образовательные гарантии, конкретный перечень которых зависит от статуса военнослужащего и обстоятельств, определенных законом.

Льготы для военнослужащих ТЦК со статусом УБД

Сама по себе служба в ТЦК не дает статуса участника боевых действий. УБД признают военных, выполнявших задачи, определенные законодательством как основания для предоставления такого статуса. Если же военнослужащий ТЦК имеет удостоверение УБД, он дополнительно пользуется льготами, предусмотренными статьей 12 закона №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В частности, участники боевых действий имеют право на:

бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование;

75-процентную скидку на плату за жилье в пределах установленных норм;

75-процентную скидку на коммунальные услуги и сжиженный газ в пределах норм потребления;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях.

Скидка на жилье и коммунальные услуги распространяется также на членов семьи УБД, проживающих вместе с ним.

Как оформить льготы

Для получения гарантированных законом льгот военнослужащему ТЦК необходимо обратиться в соответствующие органы в зависимости от вида помощи. Денежное обеспечение и дополнительные выплаты начисляются по месту службы автоматически. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов оформляется по рапорту на имя командира с приложением документов, подтверждающих основание (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти, медицинское заключение и т.д.).

Для получения жилищной компенсации военнослужащий подает рапорт и документы, подтверждающие отсутствие собственного жилья по месту прохождения службы. Медицинское обеспечение предоставляется в военно-медицинских учреждениях по направлению. Для льгот УБД необходимо предъявить удостоверение участника боевых действий в соответствующем учреждении — больнице, ЖЭКе, органе социальной защиты.

Таким образом, ключевым документом для реализации любых льгот остается закон №2011-XII, а дополнительные привилегии возникают не из-за службы в ТЦК, а из-за наличия статуса участника боевых действий.

Как сообщала Politeka, помощь семьям военнослужащих в Украине: какие льготы и гарантии установило государство.