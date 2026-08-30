Аналитики сравнили стоимость аренды и покупки однокомнатных квартир в разных городах Украины. В Запорожье аренда сравняется с ценой покупки за 9 лет, тогда как в Житомире и Ровно на это понадобится 17 лет.

Цены на квартиры в Украине продолжают меняться — аналитики сравнили, за сколько лет аренда однокомнатной квартиры сравняется со стоимостью ее покупки в разных городах страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость, соотношение между ценой покупки и аренды жилья существенно отличается в зависимости от региона. В некоторых городах совокупная аренда сравняется со стоимостью квартиры уже через 9 лет, тогда как в других на это понадобится почти вдвое больше времени.

Где аренда «догоняет» покупку дольше всего

Больше всего времени для того, чтобы расходы на аренду сравнялись с ценой покупки, нужно в Житомире и Ровно — примерно 17 лет. В Житомире медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 11 тысяч гривен в месяц, а ее покупка обойдется в 2,23 миллиона гривен. В Ровно эти показатели составляют 12 тысяч гривен и 2,45 миллиона гривен соответственно.

Около 16 лет аренды равны стоимости квартиры в Киеве, Виннице и Чернигове. Еще примерно 15 лет понадобится в Одессе, Черкассах и Черновцах.

Где разрыв между арендой и покупкой наименьший

Самый короткий период зафиксировали в Запорожье — всего 9 лет. Здесь медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 7 тысяч гривен в месяц, а покупка — 717 тысяч гривен. В тройку лидеров по скорости «отбивания» стоимости жилья также вошли Днепр (10 лет) и Ивано-Франковск (11 лет).

Около 12 лет нужно в Харькове, 13 лет — во Львове, Полтаве, Тернополе, Ужгороде и Хмельницком, 14 лет — в Кропивницком, Луцке и Сумах.

Почему показатели такие разные

Как объясняют в OLX Недвижимость, более низкая арендная плата не всегда означает, что арендовать выгоднее. Решающим является именно соотношение между стоимостью покупки и аренды. Руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отмечает, что на рынок существенно влияют ситуация с безопасностью, внутренняя миграция и количество доступных квартир.

Именно поэтому в прифронтовых городах цены на покупку жилья остаются относительно низкими, тогда как спрос на аренду поддерживается людьми, временно проживающими в этих регионах. В западных областях, куда переехало значительное количество внутренних переселенцев, цены на аренду существенно выросли, что увеличивает срок «отбивания» стоимости жилья.

Что выгоднее: покупать или арендовать

Окончательное решение зависит от индивидуальных обстоятельств. Если вы планируете жить в городе более 10–15 лет, покупка может быть выгоднее. Однако в условиях нестабильной ситуации с безопасностью аренда остается более гибким вариантом — особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

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