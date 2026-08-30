Аналітики порівняли вартість оренди та купівлі однокімнатних квартир у різних містах України. У Запоріжжі оренда зрівняється з ціною купівлі за 9 років, тоді як у Житомирі та Рівному на це знадобиться 17 років.

Ціни на квартири в Україні продовжують змінюватися — аналітики порівняли, за скільки років оренда однокімнатної квартири зрівняється з вартістю її купівлі в різних містах країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість, співвідношення між ціною купівлі та оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону. У деяких містах сукупна оренда зрівняється з вартістю квартири вже за 9 років, тоді як в інших на це знадобиться майже вдвічі більше часу.

Де оренда «наздоганяє» купівлю найдовше

Найбільше часу для того, щоб витрати на оренду зрівнялися з ціною купівлі, потрібно в Житомирі та Рівному — приблизно 17 років. У Житомирі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 11 тисяч гривень на місяць, а її купівля обійдеться в 2,23 мільйона гривень. У Рівному ці показники складають 12 тисяч гривень та 2,45 мільйона гривень відповідно.

Близько 16 років оренди дорівнюють вартості квартири в Києві, Вінниці та Чернігові. Ще приблизно 15 років знадобиться в Одесі, Черкасах і Чернівцях.

Де розрив між орендою та купівлею найменший

Найкоротший період зафіксували в Запоріжжі — лише 9 років. Тут медіанна оренда однокімнатної квартири становить 7 тисяч гривень на місяць, а купівля — 717 тисяч гривень. До трійки лідерів за швидкістю «відбиття» вартості житла також увійшли Дніпро (10 років) та Івано-Франківськ (11 років).

Близько 12 років потрібно в Харкові, 13 років — у Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому, 14 років — у Кропивницькому, Луцьку та Сумах.

Чому показники такі різні

Як пояснюють в OLX Нерухомість, нижча орендна плата не завжди означає, що орендувати вигідніше. Вирішальним є саме співвідношення між вартістю купівлі та оренди. Керівниця сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначає, що на ринок суттєво впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та кількість доступних квартир.

Саме тому в прифронтових містах ціни на купівлю житла залишаються відносно низькими, тоді як попит на оренду підтримується людьми, які тимчасово проживають у цих регіонах. У західних областях, куди переїхала значна кількість внутрішніх переселенців, ціни на оренду суттєво зросли, що збільшує термін «відбиття» вартості житла.

Що вигідніше: купувати чи орендувати

Остаточне рішення залежить від індивідуальних обставин. Якщо ви плануєте жити в місті понад 10–15 років, купівля може бути вигіднішою. Проте в умовах нестабільної безпекової ситуації оренда залишається більш гнучким варіантом — особливо в регіонах, наближених до зони бойових дій.

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