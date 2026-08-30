У Польщі планують змінити порядок призначення допомоги 800 плюс. З 1 лютого 2027 року щорічну подачу заявок можуть скасувати, однак у певних випадках без звернення до ZUS можна залишитися без виплат.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області також зазнає змін, але не менш важливі новини надходять із Польщі — країна планує суттєво змінити правила виплати допомоги 800 плюс, яку отримують сотні тисяч українських родин.

Як повідомляє видання inPoland, Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі готує реформу програми 800 плюс. Головна зміна — з 1 лютого 2027 року щорічну подачу заявок на новий розрахунковий період планують скасувати, а процес продовження виплат — автоматизувати.

Наразі процедура працює інакше: щоб отримувати 800 злотих (близько 8000 гривень) на дитину в новому розрахунковому періоді, батьки зобов'язані щороку подавати заяву до ZUS. При цьому критично важливо дотримуватися строків: для безперервних виплат заяву потрібно подати з 1 лютого по 30 квітня. Якщо звернутися до 30 червня, гроші також призначать, але надійдуть вони із затримкою.

Навіщо автоматизують виплати

Однією з головних причин запровадження автоматичної процедури є прагнення спростити отримання допомоги для батьків і скоротити кількість помилок у документах. Зараз у заявах нерідко трапляються неточності — батьки можуть неправильно вказати номер PESEL або адресу проживання, через що виникають проблеми з обробкою та призначенням виплат.

Очікується, що автоматизація дозволить використовувати дані, які вже є в системах ZUS, повторно — без необхідності щороку вводити їх заново. Це суттєво зменшить кількість технічних помилок і затримок.

Коли без заяви не обійтися

Попри заплановані зміни, у певних ситуаціях отримувачам 800 плюс однаково доведеться звертатися до ZUS. Заява буде потрібна у двох випадках: перше призначення допомоги — якщо людина раніше не отримувала 800 плюс і хоче почати отримувати виплати; зміна даних заявника — наприклад, якщо змінився сімейний стан або адреса проживання.

Тобто автоматичне продовження виплат стосуватиметься передусім тих випадків, коли обставини отримувача та його родини залишаються без змін.

Чому важливо повідомляти ZUS про зміни

Навіть після впровадження автоматизації отримувачі допомоги повинні будуть стежити за актуальністю своїх даних. Якщо обставини змінилися, про це необхідно повідомити ZUS. Ігнорування таких змін може мати серйозні наслідки — від тимчасового призупинення виплат до повної втрати права на допомогу. У деяких випадках може виникнути необхідність повернути кошти, отримані без належних підстав.

Наприклад, після розлучення батьків ситуація з виплатами може змінитися: замість 800 злотих на одну дитину один із батьків може отримувати 400 злотих, якщо допомога розподіляється між ними. Інша ситуація — виїзд родини за межі Польщі. Якщо отримувач переїжджає за кордон і більше не відповідає умовам програми, виплату 800 плюс можуть повністю припинити.

Як не втратити виплати 800 плюс

Щоб уникнути проблем із виплатами, українцям у Польщі варто дотримуватися кількох правил. Насамперед регулярно перевіряйте актуальність даних у системі ZUS — номер PESEL, адресу проживання, сімейний стан. У разі будь-яких змін — розлучення, переїзд, зміна кількості дітей у сім'ї — негайно повідомляйте про це ZUS. Не ігноруйте листи й повідомлення від управління соціального страхування — вони можуть містити важливу інформацію щодо статусу виплат.

Також варто пам'ятати: навіть після автоматизації у 2027 році новим отримувачам усе одно доведеться подавати першу заяву особисто. Автоматичне продовження стосуватиметься лише тих, хто вже отримує допомогу і чиї дані не змінилися.

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