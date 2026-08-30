В Волынском национальном университете готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии, однако полностью обеспечить автономную работу общежитий пока невозможно — мощных генераторов для этого нет.

Луцк готовится к осенне-зимнему периоду — с приближением холодов жителей города снова предупреждают о возможных длительных отключениях света. Особенно непросто может быть студентам, которые переезжают в Луцк из других городов и будут жить в общежитиях.

Как сообщает ВСН, в Волынском национальном университете имени Леси Украинки готовятся к возможным длительным блекаутам, однако полностью обеспечить автономную работу общежитий пока невозможно. Об этом журналистам рассказал проректор по научно-педагогической работе, экономическому развитию и проектной деятельности ВНУ Олег Дикий.

Университет имеет несколько учебных корпусов в Луцке — на улицах Винниченко, Шопена и на проспекте Воли. Также в распоряжении вуза четыре полноценных студенческих общежития — №2, №3, №4 и №6, а также часть пятого. Всего в них могут проживать около 2000 студентов, сейчас там живет примерно 1500.

Отдельный вопрос — безопасность студентов во время воздушных тревог. В третьем и шестом общежитиях оборудованы укрытия в подвальных помещениях. А вот во втором общежитии убежища нет — из-за подземных вод здание проектировалось вообще без подвала. В четвертом общежитии сейчас ремонтируют систему вентиляции противорадиационного укрытия: работы должны были завершить к 1 сентября, однако из-за технических вопросов их продлили — завершить планируют в течение сентября.

Хватит ли генераторов и какие альтернативы

Если электроэнергию в городе отключат надолго, обеспечить работу общежитий с помощью генераторов не удастся. «Таких генераторов, которые вытянули бы мощности потребления каждого общежития, нет», — пояснил Олег Дикий.

Вместо этого университет выбрал другой путь — установку солнечных электростанций. Сейчас готовят проектно-сметную документацию для монтажа панелей на общежитиях №2, №3, №4 и №6. Их мощность планируют в пределах от 50 до 200 кВт. Вместе с солнечными панелями предусмотрены инверторы и аккумуляторы для накопления электроэнергии. Если университет получит необходимое финансирование от Министерства образования и науки, реализовать проект планируют уже в этом году. Всего солнечные электростанции хотят установить на 10 объектах ВНУ, в том числе и в учебных корпусах.

Для учебных корпусов также рассматривают установку небольших генераторов мощностью 10–15 кВт — их планируют использовать для работы систем, необходимых для отопления.

Как будут учиться студенты во время блекаутов

В университете уже есть алгоритм действий на случай, если из-за отсутствия электроэнергии невозможно проводить занятия в обычном формате. «Если не можем обеспечить нормы образовательного процесса, то переходим на дистанционное обучение», — отметили в ВНУ.

Такой сценарий для вуза не новый — опыт дистанционной работы сформировался еще во время пандемии COVID-19, а после начала полномасштабной войны его продолжили использовать во время проблем с электроснабжением. Поэтому в случае новых длительных отключений образовательный процесс не остановят — при необходимости студенты будут учиться дистанционно.

В то же время в вузе подчеркивают: полной энергонезависимости университет пока не имеет, а общежития зависят не только от электроэнергии — водоснабжение и отопление они получают через городские сети. Поэтому во время масштабного блекаута ситуация будет зависеть и от того, как функционирует городская инфраструктура.