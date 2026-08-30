С 1 сентября части работодателей придется заново подтвердить критически важный статус, дающий право бронировать работников от мобилизации. Без обновления данных возможность закреплять специалистов на должностях будет действовать только до 1 сентября.

Правила бронирования работников в Украине снова обновляются — уже с 1 сентября части предприятий придется заново доказывать свой критически важный статус, чтобы и дальше удерживать специалистов на должностях во время военного положения. Об этом пишет издание «Час-Дій».

Новые требования касаются не всего бизнеса, а только тех организаций, чей критически важный статус был утвержден ранее 2 июня 2026 года. Именно им придется пройти процедуру верификации заново. Если проигнорировать этот шаг, возможность бронировать работников будет действовать исключительно до 1 сентября — после этой даты закрепление за должностями теряет силу.

Как обновить данные: два варианта

Обновить информацию можно по двум алгоритмам. Подача документов по упрощенной процедуре сохраняет действующие сроки бронирования, тогда как полное переподтверждение статуса активирует новые временные рамки отсрочки. Часть компаний от такого требования освобождена — это бизнес, который согласовал свой статус уже по обновленным критериям.

Государственный портал имеет встроенный механизм предупреждения. Если учреждение не обновило данные, на экране появится соответствующая подсказка — система генерирует такое уведомление самостоятельно на этапе создания запроса в электронном кабинете. В тексте уведомления обязательно указывается финальная дата действия текущего решения.

Почему правила меняются

Ключевая причина нововведений — правительственное постановление №692, которое заработало в начале лета. Документ изменил подходы к оценке финансовых показателей компаний: прежде всего обновились требования к среднему уровню заработной платы в штате. Именно поэтому части работодателей и придется переподтверждать статус.

Сам процесс полностью переведен в цифровую плоскость, бумажные списки ушли в прошлое. После получения статуса от профильных органов информация о сотрудниках обрабатывается через реестр «Оберіг» без прямого вмешательства чиновников.

Среди технических особенностей нового алгоритма: платформа автоматически сверяет данные с реестрами Пенсионного фонда и строго проверяет факт официального трудоустройства каждого человека. Ожидание ответа сократилось с нескольких недель до одного часа, а подачу документов директор фиксирует собственным криптографическим ключом.

Что делать работодателю

После успешной проверки информация мгновенно подтягивается в приложение «Резерв+», поэтому каждый специалист может лично контролировать срок действия своей отсрочки через смартфон. Работодателю же стоит уже сейчас зайти в электронный кабинет и проверить, не появилось ли там уведомление о необходимости обновить данные. Если подсказка есть — следует выбрать упрощенную или полную процедуру переподтверждения и не медлить до 1 сентября, чтобы не потерять право бронировать работников.

Такой подход, как объясняют в материале, сводит к минимуму коррупционные риски и человеческий фактор, а также существенно разгружает территориальные центры комплектования от лишней бумажной работы.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: украинцев предупредили, что нужно успеть сделать до 1 сентября.

Также Politeka сообщала, бронирование от мобилизации в Украине на работе: юрист объяснил, могут ли отказать из-за учета в другом ТЦК.