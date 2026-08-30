Деруны с мясной начинкой — это знакомое всем картофельное блюдо, дополненное сочной мясной начинкой, которая готовится просто на сковороде без духовки.

Рецепт золотистых оладий из кабачков мы уже публиковали — а деруны готовятся по совершенно другому принципу: здесь главный ингредиент не кабачок, а тертый картофель, который обжаривают на сковороде до золотистой корочки.

Деруны — это классическое блюдо славянской кухни, которое любят готовить на завтрак, обед или даже ужин. Секрет настоящих деруны — в тертом сыром картофеле, который добавляют прямо в тесто. Этот рецепт предлагает оригинальный вариант: деруны с сочной мясной начинкой внутри, которая превращает привычное картофельное блюдо в полноценный сытный обед.

Ингредиенты для деруны с мясной начинкой

картофель — около 700 г (5 средних клубней), очищенный

лук — 1 средняя головка, очищенная (¾ на картофель, ¼ на начинку)

яйцо — 1 крупное

мука пшеничная — 3 ст. л.

сметана — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л. (по вкусу)

черный перец молотый — щепотка (по вкусу)

масло для жарки

фарш свиной — около 225 г

тертый лук — 1 ст. л. (оставленный с предыдущего шага)

соль — ¼ ч. л. и щепотка черного перца для начинки (по вкусу)

Как приготовить деруны с мясом: пошагово

Картофель натрите на мелкой терке в большую миску — масса должна напоминать консистенцию яблочного пюре. Ложкой снимите излишнюю жидкость, которая поднимается на поверхность (примерно 1 ст. л.).

В ту же миску натрите лук, оставив 1 ст. л. тертого лука для мясной начинки. Лук не даст картофелю темнеть.

Добавьте яйцо, муку, сметану, соль и черный перец. Хорошо перемешайте тесто.

В отдельной миске смешайте фарш, оставленный тертый лук, соль и перец. Сформируйте 16 тонких плоских котлеток и выложите их на чистую поверхность.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, добавьте 2-3 ст. л. масла. Когда масло разогреется, выложите 1 ст. л. картофельной массы, слегка расплющив ее ложкой. Сверху положите тонкую мясную котлетку и накройте еще одной ложкой картофельного теста. Обжаривайте, пока картофель не станет золотистым, затем переверните и жарьте еще с другой стороны до готовности — примерно по 4 минуты с каждой стороны. Повторите с оставшимся тестом, подливая масло по мере необходимости.

Готовые деруны выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишнее масло, и подавайте теплыми со сметаной.

Если во время приготовления жидкость снова поднимается на поверхность картофельного теста, просто перемешайте его — это предотвратит излишнее разбрызгивание масла на сковороде. Деруны с мясной начинкой отлично сочетаются с горячей сметаной, а начинку легко заменить на куриный или индюшиный фарш — блюдо от этого не потеряет вкуса.

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