Млинці за цим рецептом готуються прямо в блендері — тісто виходить ідеально гладким, а самі млинці тонкими й ажурними без жодного спеціального інвентарю.

Рецепт панкейків на сніданок ми вже публікували — а млинці готуються геть інакше: тонке тісто без розпушувача просто змішують у блендері, і воно виходить ідеально рівним, без жодної грудочки.

Млинці — це французькі тонкі млинчики без розпушувача, з ажурною, ледь прозорою текстурою. Їх можна подавати солодкими або несолодкими, залежно від начинки, а готують млинці як на десерт, так і на повноцінний сніданок чи обід. Цей рецепт особливо простий: усі інгредієнти просто збивають у блендері, тож тісто виходить гладким і однорідним без жодних зайвих зусиль.

Інгредієнти для млинців

вода кімнатної температури — 120 мл (½ склянки)

молоко тепле — 240 мл (1 склянка)

яйця великі — 4 шт.

вершкове масло розтоплене — 4 ст. л. (близько 60 г), плюс ще трохи для змащування сковороди

пшеничне борошно — 1 склянка (близько 120-130 г)

цукор — 2 ст. л.

сіль — щіпка

Якщо плануєте несолодку начинку, кількість цукру можна зменшити до 1 ч. л.

Як приготувати млинці: покроково

Складіть інгредієнти в блендер у порядку, вказаному вище, починаючи з рідких — вода, молоко, яйця, розтоплене масло, а далі борошно, цукор і сіль. Змішайте на низькій швидкості до однорідності, потім дайте тісту постояти кілька хвилин, щоб осіли бульбашки.

Розігрійте млинну сковороду або гарну антипригарну сковороду на середньому вогні, розтопіть невеликий кусочок масла і розподіліть його по дну.

Налийте приблизно 60 мл (¼ склянки) тіста на сковороду, одночасно покручуючи її, щоб тісто рівномірно вкрило дно.

Коли краї млинця стануть золотистими, переверніть його тонкою лопаткою і обсмажте ще близько 30 секунд, доки другий бік теж не стане золотистим.

Перекладіть готовий млинець на чисту обробну дошку і повторюйте з рештою тіста, за потреби підмащуючи сковороду маслом.

Дайте млинцям охолонути до кімнатної температури, перш ніж складати їх стосом одне на одне, — так вони не злипнуться.

Млинці чудово поєднуються з різними начинками: сиром, яєчнею з шинкою й сиром, м'ясною начинкою, лимонним курдом, карамельним соусом, а найпростіший класичний варіант — цукор і лимонний сік. Не менш смачні млинці з нутелою і бананом або яблуками, тушкованими з корицею. Готові млинці, повністю охололі, можна скласти стосом, перекладаючи пергаментом, щільно завернути у плівку і зберігати в холодильнику до 3 днів або заморозити на термін до 2 місяців.

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