Подорожчання продуктів восени 2026 року може торкнутися яєць, молочної продукції, м’яса та овочів.

Подорожчання продуктів відбуватиметься нерівномірно: за прогнозом економіста Олега Пендзина, окремі категорії додадуть у ціні 3–15%, а теплична продукція — до 20–30%.

Про це повідомляє ТСН. Водночас хліб, крупи та соняшникова олія можуть уникнути різкого стрибка вартості завдяки достатній пропозиції на внутрішньому ринку.

Яйця та молочна продукція: чого чекати покупцям

Курячі яйця можуть подорожчати на 10–15%. Восени приватні господарства скорочують пропозицію, а птахофабрики витрачають більше коштів на обігрів приміщень.

За прогнозом економіста, десяток яєць може коштувати 72–80 грн.

Молочна продукція також може зрости в ціні на 5–10%. Зокрема, літр молока здатен додати 2–4 грн, а кілограм масла чи твердого сиру — 20–40 грн. Серед причин називають сезонне скорочення надоїв і збільшення виробничих витрат.





Які овочі подорожчають найбільше

Найвідчутніше зміни можуть торкнутися тепличних овочів. Їхня вартість здатна зрости на 20–30% через витрати на опалення та електроенергію.

Морква, цибуля й буряк можуть додати до 10%, або приблизно 2–2,5 грн за кілограм. Натомість картопля, яблука та груші, за прогнозом, у жовтні залишатимуться відносно стабільними.

Висока пропозиція місцевої продукції стримуватиме зростання цін. Частина аграріїв не готова витрачати додаткові кошти на тривале зберігання врожаю.

М’ясо та сало: скільки доведеться платити

Свинина й курятина можуть подорожчати на 5–8%. У грошовому вимірі це приблизно 10–15 грн за кілограм.

Сало, за оцінкою Пендзина, може коштувати 300–400 грн за кілограм. Для порівняння, ціна м’яса прогнозується на рівні 280–350 грн.

На собівартість впливають логістика, витрати на пальне та роботу генераторів. Водночас достатня пропозиція зерна допомагає стримувати різке зростання вартості м’ясної продукції.

Які товари можуть залишитися стабільними

Не всі категорії харчів відчують однакове зростання. Хліб, крупи та соняшникова олія поки мають більше шансів зберегти відносно стабільні ціни. На внутрішньому ринку достатньо цієї продукції, а обмежені можливості експорту стримують виробників від значного підвищення вартості.

Заморожена риба та морепродукти можуть додати близько 3–5%. Основними чинниками стануть валютний курс і ціни на пальне.

Отже, найбільше навантаження на сімейний бюджет восени можуть створити яйця, молочні товари, м’ясо та тепличні овочі. Однак наведені цифри є прогнозом, а фактична вартість залежатиме від пропозиції, витрат виробників і ситуації на ринку.







Джерело: ТСН