Подорожание продуктов осенью 2026 может коснуться яиц, молочной продукции, мяса и овощей.

Подорожание продуктов будет происходить неравномерно: по прогнозу экономиста Олега Пендзина, отдельные категории прибавят в цене 3-15%, а тепличная продукция - до 20-30%.

Об этом сообщает ТСН. В то же время хлеб, крупы и подсолнечное масло могут избежать резкого скачка стоимости благодаря достаточному предложению на внутреннем рынке.

Яйца и молочная продукция: чего ждать покупателям

Куриные яйца могут подорожать на 10–15%. Осенью частные хозяйства сокращают предложение, а птицефабрики тратят больше на обогрев помещений.

По прогнозу экономиста, десяток яиц может стоить 72–80 грн.

Молочная продукция также может подняться в цене на 5–10%. В частности, литр молока способен прибавить 2–4 грн, а килограмм масла или твердого сыра — 20–40 грн. Среди причин называют сезонное сокращение надоев и увеличение производственных затрат.





Какие овощи подорожают больше всего

Наиболее ощутимые изменения могут затронуть тепличные овощи. Их стоимость способна возрасти на 20–30% из-за расходов на отопление и электроэнергию.

Морковь, лук и свекла могут прибавить до 10% или примерно 2–2,5 грн за килограмм. Картофель, яблоки и груши, по прогнозу, в октябре будут оставаться относительно стабильными.

Высокое предложение местной продукции будет сдерживать рост цен. Часть аграриев не готова тратить дополнительные средства на длительное хранение урожая.

Мясо и сало: сколько придется платить

Свинина и курятина могут подорожать на 5–8%. В денежном исчислении это примерно 10–15 грн за килограмм.

Сало, по оценке Пендзина, может стоить 300–400 грн. за килограмм. Для сравнения, цена мяса прогнозируется на уровне 280–350 грн.

На себестоимость оказывают влияние логистика, затраты на горючее и работу генераторов. В то же время, достаточное предложение зерна помогает сдерживать резкий рост стоимости мясной продукции.

Какие товары могут остаться стабильными

Не все категории продовольствия почувствуют одинаковый рост. Хлеб, крупы и подсолнечное масло пока имеют больше шансов сохранить относительно стабильные цены. На внутреннем рынке достаточно продукции, а ограниченные возможности экспорта сдерживают производителей от значительного повышения стоимости.

Замороженная рыба и морепродукты могут прибавить около 3-5%. Основными факторами станут валютный курс и цены на топливо.

Итак, наибольшую нагрузку на семейный бюджет осенью могут создать яйца, молочные товары, мясо и тепличные овощи. Однако данные цифры являются прогнозом, а фактическая стоимость будет зависеть от предложения, затрат производителей и ситуации на рынке.







Источник: ТСН