За місяць споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%. Найбільше подорожчали яйця — на 43,6%, цукор додав 8,3%.

Подорожчання продуктів в Україні у вересні прискорилося — за місяць споживчі ціни зросли на 2,1% порівняно із серпнем. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Найпомітніше за місяць підскочили в ціні яйця — на 43,6%. Це рекордне зростання серед продуктів харчування, яке відразу позначилося на вартості продуктового кошика українців.

Що подорожчало найбільше

Окрім яєць, суттєво зросли й інші продукти. Цукор додав 8,3%, а фрукти подорожчали на 5,7%. У категорії «молоко, сир та яйця» загальне зростання склало 6,9% — саме через різкий стрибок цін на яйця.

Далі за динамікою йдуть овочі, які подорожчали на 2,3%, риба та продукти з неї — на 2,1%. Хліб і хлібопродукти додали у ціні 1,8%.

М'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 1,7%, таку саму динаміку показали олія та жири — 1,7%. Алкогольні напої й тютюнові вироби зросли в ціні на 1,4%.

Що означає зростання цін для гаманців

Інфляція у 2,1% за один місяць — це досить різкий показник, особливо з огляду на те, що найболючіше зросли саме базові продукти, які купують щодня. Подорожчання яєць майже вдвічі за місяць змушує споживачів шукати дешевші альтернативи або скорочувати споживання.

Нагадаємо, що Україна також взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Це може додатково прискорити інфляцію в наступні місяці.

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