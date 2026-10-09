Подорожчання молочних продуктів може стати помітним для покупців уже в жовтні.

Подорожчання молочних продуктів до кінця 2026 року може сягнути 20–25% для молока, кефіру, сметани та йогуртів.

Про це УНІАН повідомила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. За її словами, найбільший тиск на собівартість створюють проблеми з електроенергією та ризик тривалих відключень.

Ферми змушені використовувати дизельні генератори. Вони потрібні для роботи доїльного обладнання, охолодження сировини та вентиляції. Якщо пальне коштує близько 100 грн за літр, витрати на виробництво літра сирого молока зростають приблизно на 3–3,5 грн.

Для господарств це серйозний удар. Частина підприємств лише почала працювати без збитків, а нове зростання витрат знову погіршує їхнє становище.

За перші вісім місяців року загальний обсяг виробництва в Україні зменшився більш ніж на 12%. Найбільше падіння припало на приватні господарства — близько 27%.

Водночас промислові ферми наростили виробництво приблизно на 4%. Саме вони забезпечують близько 95% сировини для переробної галузі. Тому скорочення у приватному секторі поки не створює гострого дефіциту на полицях.

Подорожчання молочних продуктів також залежатиме від ситуації з логістикою та розрахунками між учасниками ринку.

Через обстріли частина складів і логістичних центрів була пошкоджена. Компаніям довелося змінювати маршрути та переходити на прямі поставки. Дефіциту вдалося уникнути, хоча асортимент окремих виробників тимчасово звузився.

Ще одна проблема — борги торговельних мереж перед переробниками. Через затримки заводи повільніше розраховуються з фермами. Для виробників це болісно, адже гроші щодня потрібні на корми, пальне та зарплати.

Що буде із сиром та маслом

Сир і вершкове масло, за оцінками фахівців, дорожчатимуть повільніше. Водночас виробникам стає вигідніше продавати масло за кордон, адже експортні ціни вже зрівнялися з внутрішніми.

Слабкий попит українських покупців може стримувати різкі зміни цін. Але після нового підвищення базові цінники, ймовірно, не повернуться до попереднього рівня. Натомість у магазинах може побільшати знижок, акцій та спеціальних пропозицій.