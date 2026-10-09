Удорожание молочных продуктов может оказаться заметным для покупателей уже в октябре.

Удорожание молочных продуктов к концу 2026 года может составить 20–25% для молока, кефира, сметаны и йогуртов.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. По ее словам, наибольшее давление на себестоимость создают проблемы с электроэнергией и риск продолжительных отключений.

Фермы вынуждены использовать дизельные генераторы. Они необходимы для работы доильного оборудования, охлаждения сырья и вентиляции. Если горючее стоит около 100 грн за литр, затраты на производство литра сырого молока увеличиваются примерно на 3–3,5 грн.

Для хозяйств это серьезный удар. Часть предприятий только начала работать без убытков, а новый рост затрат снова ухудшает их положение.

За первые восемь месяцев текущего года общий объем производства в Украине уменьшился более чем на 12%. Наибольшее падение пришлось на частные хозяйства – около 27%.

В то же время, промышленные фермы нарастили производство примерно на 4%. Именно они обеспечивают около 95% сырья для перерабатывающей отрасли. Поэтому сокращение в частном секторе пока не создает острого дефицита на полках.

Удорожание молочных продуктов будет также зависеть от ситуации с логистикой и расчетами между участниками рынка.

Из-за обстрелов часть складов и логистических центров была повреждена. Компаниям пришлось менять маршруты и переходить на прямые поставки. Дефицита удалось избежать, хотя ассортимент отдельных производителей временно сузился.

Еще одна проблема – долги торговых сетей перед переработчиками. Из-за задержек заводы медленнее рассчитываются с фермами. Для производителей это болезненно, ведь деньги каждый день нужны на корма, горючее и зарплаты.

Что будет с творогом и маслом

Сыр и сливочное масло, по оценкам специалистов, будут дорожать медленнее. В то же время, производителям становится выгоднее продавать масло за границу, ведь экспортные цены уже сравнялись с внутренними.

Слабый спрос украинских покупателей может сдерживать резкие изменения цен. Но после нового повышения базовые ценники, вероятно, не вернутся к прежнему уровню. В магазинах может увеличиться скидок, акций и специальных предложений.