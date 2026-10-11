За месяц потребительские цены в Украине выросли на 2,1%. Больше всего подорожали яйца — на 43,6%, сахар прибавил 8,3%.

Подорожание продуктов в Украине в сентябре ускорилось — за месяц потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Заметнее всего за месяц подскочили в цене яйца — на 43,6%. Это рекордный рост среди продуктов питания, который сразу отразился на стоимости продуктовой корзины украинцев.

Что подорожало больше всего

Помимо яиц, существенно выросли и другие продукты. Сахар прибавил 8,3%, а фрукты подорожали на 5,7%. В категории «молоко, сыр и яйца» общий рост составил 6,9% — именно из-за резкого скачка цен на яйца.

Далее по динамике идут овощи, которые подорожали на 2,3%, рыба и продукты из нее — на 2,1%. Хлеб и хлебопродукты прибавили в цене 1,8%.

Мясо и мясопродукты подорожали на 1,7%, такую же динамику показали масло и жиры — 1,7%. Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 1,4%.

Что означает рост цен для кошельков

Инфляция в 2,1% за один месяц — это довольно резкий показатель, особенно с учетом того, что болезненнее всего выросли именно базовые продукты, которые покупают ежедневно. Подорожание яиц почти вдвое за месяц заставляет потребителей искать более дешевые альтернативы или сокращать потребление.

Напомним, что Украина также взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. Это может дополнительно ускорить инфляцию в следующие месяцы.

Ранее Politeka сообщала, удорожание молочных продуктов до конца года: когда изменятся цены и что подорожает больше всего.

Также Politeka сообщала, цены на овощи пошли вверх: сколько теперь стоят продукты борщового набора.