У жовтні стандартна каструля борщу об'ємом 4–5 літрів коштує в середньому 168,25 грн — це лише на 38 копійок більше, ніж у середині вересня. Водночас частина овочів із борщового набору помітно подорожчала.

Ціни на продукти в Україні на початку жовтня майже не змінилися: стандартна каструля борщу об'ємом 4–5 літрів обходиться в середньому у 168,25 грн. Це лише на 38 копійок більше, ніж у середині вересня, хоча окремі інгредієнти за останні тижні помітно подорожчали.

Про це свідчать дані моніторингу продовольчого ринку, які наводить Finteco з посиланням на AgroWeek, що відстежує ціни на борщовий набір по всій країні.

Які овочі подорожчали найбільше

Найбільше за цей період зросли томати: середня ціна кілограма піднялася одразу на 14 грн і сягнула 50,63 грн. Дорожчими стали також буряк та капуста. Кілограм буряка тепер коштує в середньому 19,10 грн, що на 3,30 грн більше, ніж у середині вересня. Капуста додала 2 грн і подорожчала до 23,27 грн за кілограм.

Картопля додала 80 копійок, а сіль зі спеціями — 50 копійок. Такі коливання типові для початку осені, коли змінюється структура постачання овочів, а виробники й торговельні мережі формують запаси на холодний сезон.

Свинина та олія стримали подорожчання

Попри зростання цін на частину овочів, загальна вартість борщу майже не змінилася — здешевшала м'ясна складова. Середня ціна свинини знизилася на 8,33 грн і тепер становить 198,97 грн за кілограм. Соняшникова олія подешевшала на 5,49 грн.

Зменшилась і вартість моркви та цибулі: морква подешевшала на 2,64 грн, цибуля — на 67 копійок. Саме це компенсувало стрибок цін на томати, буряк і капусту.

Чому ціни різняться і як зекономити

На овочевому ринку ситуація залишається залежною від сезону, врожайності та логістики, тому вартість продуктів може відрізнятися залежно від регіону та конкретної торговельної мережі. Унаслідок цього загальна ціна традиційної української страви поки що тримається майже на рівні середини вересня, однак подальша динаміка залежатиме від сезонної пропозиції та цін на основні інгредієнти.

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