Світові виробники попереджають про дефіцит цукру: через кліматичне явище Ель-Ніньйо біржові ціни на сировину вже зросли більш ніж на чверть, а світові ціни на продовольство сягнули максимуму за три роки.

Дефіцит цукру і подорожчання продуктів в Україні можуть прискоритися на тлі світових процесів: через кліматичне явище Ель-Ніньйо найбільші виробники — Бразилія, Індія та Таїланд — втрачають урожай, а сировина дорожчає рекордними темпами.

Про це повідомляє Bloomberg. Ель-Ніньйо створює «ідеальний шторм» для цукрової галузі: у регіонах вирощування в Південній півкулі посилюються дощі, а на північ від екватора панує посуха. Все це б'є по найбільших світових виробниках — Бразилії, Індії та Таїланді.

У Європі аномальна спека випалила поля цукрового буряка. Обсяги виробництва цукру на континенті впали до найнижчого рівня щонайменше за десятиліття. У Франції — найбільшому виробнику Європи — врожай може стати найнижчим принаймні від 1980 року після найспекотнішого літа в історії регіону.

Наслідок уже видно на біржах: ф'ючерси на сирий цукор від липня 2026 року зросли на понад 25%, а самі ціни на цукор — уже на понад 15%. Стрімке подорожчання тягне вгору світові ціни на продовольство, які сягнули найвищого рівня за останні три роки.

Україну це може зачепити подвійно. Вітчизняна цукрова галузь і без того під тиском через війну, проблеми з логістикою та здорожчання перевезень. Зміна звичних маршрутів експорту скорочує прибутки виробників і може позначитися на кількості продукції на полицях.

Що чекає на ціни на цукор в Україні

Світова ціна сировини — один із ключових орієнтирів для внутрішнього ринку. Коли цукор дорожчає на світових біржах, це поступово переноситься на полиці українських магазинів. Тож у найближчі місяці дефіцит цукру на світовому рівні може підтримувати високі ціни й для українських споживачів.

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