Мировые производители предупреждают о дефиците сахара: из-за климатического явления Эль-Ниньо биржевые цены на сырье уже выросли более чем на четверть, а мировые цены на продовольствие достигли максимума за три года.

Дефицит сахара и подорожание продуктов в Украине могут ускориться на фоне мировых процессов: из-за климатического явления Эль-Ниньо крупнейшие производители — Бразилия, Индия и Таиланд — теряют урожай, а сырье дорожает рекордными темпами.

Об этом сообщает Bloomberg. Эль-Ниньо создает «идеальный шторм» для сахарной отрасли: в регионах выращивания Южного полушария усиливаются дожди, а к северу от экватора господствует засуха. Все это бьет по крупнейшим мировым производителям — Бразилии, Индии и Таиланду.

В Европе аномальная жара выжгла поля сахарной свеклы. Объемы производства сахара на континенте упали до самого низкого уровня как минимум за десятилетие. Во Франции — крупнейшем производителе Европы — урожай может стать самым низким по меньшей мере с 1980 года после самого жаркого лета в истории региона.

Результат уже виден на биржах: фьючерсы на сырой сахар с июля 2026 года выросли более чем на 25%, а сами цены на сахар — уже более чем на 15%. Стремительное подорожание тянет вверх мировые цены на продовольствие, которые достигли самого высокого уровня за последние три года.

Украину это может затронуть вдвойне. Отечественная сахарная отрасль и без того находится под давлением из-за войны, проблем с логистикой и удорожания перевозок. Смена привычных маршрутов экспорта сокращает прибыль производителей и может сказаться на количестве продукции на полках.

Что ждет цены на сахар в Украине

Мировая цена сырья — один из ключевых ориентиров для внутреннего рынка. Когда сахар дорожает на мировых биржах, это постепенно переносится на полки украинских магазинов. Поэтому в ближайшие месяцы дефицит сахара на мировом уровне может поддерживать высокие цены и для украинских потребителей.

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