В октябре стандартная кастрюля борща объёмом 4–5 литров стоит в среднем 168,25 грн — это всего на 38 копеек больше, чем в середине сентября. При этом часть овощей из борщового набора заметно подорожала.

Цены на продукты в Украине в начале октября почти не изменились: стандартная кастрюля борща объёмом 4–5 литров обходится в среднем в 168,25 грн. Это всего на 38 копеек больше, чем в середине сентября, хотя отдельные ингредиенты за последние недели заметно подорожали.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга продовольственного рынка, которые приводит Finteco со ссылкой на AgroWeek, отслеживающий цены на борщовый набор по всей стране.

Какие овощи подорожали больше всего

Больше всего за этот период выросли томаты: средняя цена килограмма поднялась сразу на 14 грн и достигла 50,63 грн. Дороже стали также свёкла и капуста. Килограмм свёклы теперь стоит в среднем 19,10 грн, что на 3,30 грн больше, чем в середине сентября. Капуста прибавила 2 грн и подорожала до 23,27 грн за килограмм.

Картофель прибавил 80 копеек, а соль со специями — 50 копеек. Такие колебания типичны для начала осени, когда меняется структура поставок овощей, а производители и торговые сети формируют запасы на холодный сезон.

Свинина и масло сдержали подорожание

Несмотря на рост цен на часть овощей, общая стоимость борща почти не изменилась — подешевела мясная составляющая. Средняя цена свинины снизилась на 8,33 грн и теперь составляет 198,97 грн за килограмм. Подсолнечное масло подешевело на 5,49 грн.

Снизилась и стоимость моркови и лука: морковь подешевела на 2,64 грн, лук — на 67 копеек. Именно это компенсировало скачок цен на томаты, свёклу и капусту.

Почему цены отличаются и как сэкономить

На овощном рынке ситуация остаётся зависимой от сезона, урожайности и логистики, поэтому стоимость продуктов может отличаться в зависимости от региона и конкретной торговой сети. Из-за этого общая цена традиционного украинского блюда пока держится почти на уровне середины сентября, однако дальнейшая динамика будет зависеть от сезонного предложения и цен на основные ингредиенты.

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