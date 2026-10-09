Подорожчання овочів залишається однією з головних тем плодоовочевого ринку на початку осені.

Подорожчання овочів може залежати не лише від врожаю, а й від співвідношення попиту та пропозиції.

Нові тенденції за 40-й тиждень 2026 року проаналізувала міжнародна інформаційно-аналітична платформа Seeds. За даними огляду, минулого тижня на торговому майданчику працювали учасники з 11 країн.

Кількість оголошень зросла. Найбільше активізувалися продавці та покупці з України й Узбекистану. Більше пропозицій також з’явилося від учасників з Ірану та Молдови.

Що відбувається з овочами

Цибуля ріпчаста продовжує лідирувати за кількістю пропозицій. Її продажі зростають уже не перший тиждень.

Одночасно збільшується вибір товарів із так званого «борщового набору». Більше пропозицій припадає на картоплю, пекінську капусту та гарбуз.

Помітною залишається й торгівля огірками та зеленню. Така активність свідчить про стабільний інтерес учасників до основних овочевих позицій.

Подорожчання овочів на цьому тлі може залежати від того, як швидко фермери виводитимуть нові партії на продаж і наскільки активно їх купуватимуть.

У фруктовому сегменті перше місце за кількістю пропозицій знову посіли яблука. Їх стало більше, а серед нових напрямків поставок з’явилися пропозиції з Афганістану.

Також активніше продавали виноград і груші. Водночас продавців хурми стало менше. Слива цього тижня взагалі вибула з переліку найбільш представлених позицій.

Серед покупців найбільший інтерес викликали помідори та морква. Часто шукали й інші складові «борщового набору», а також часник.

Отже, ринок входить у період активної осінньої торгівлі. Пропозиція одних культур зростає, тоді як за іншими позиціями посилюється попит. Саме ця динаміка найближчим часом може впливати на цінники для покупців.