Подорожание овощей остается одной из главных тем плодоовощного рынка в начале осени.

Подорожание овощей может зависеть не только от урожая, но и соотношения спроса и предложения.

Новые тенденции за 40-ю неделю 2026 года проанализировала международная информационно-аналитическая платформа Seeds . По данным обзора, на прошлой неделе на торговой площадке работали участники из 11 стран.

Количество объявлений выросло. Больше всего активизировались продавцы и покупатели из Украины и Узбекистана. Больше предложений также появилось от участников из Ирана и Молдовы.

Что происходит с овощами

Лук репчатый продолжает лидировать по количеству предложений. Ее продажи растут уже не первую неделю.

Одновременно увеличивается выбор товаров так называемого «борщового набора». Больше предложений приходится на картошку, пекинскую капусту и тыкву.

Заметной остается торговля огурцами и зеленью. Такая активность свидетельствует о стабильном интересе участников к основным овощным позициям.

Подорожание овощей на этом фоне может зависеть от того, как быстро фермеры будут выводить новые партии на продажу и насколько активно их будут покупать.

Во фруктовом сегменте первое место по количеству предложений снова заняли яблоки. Их стало больше, а среди новых направлений поставок появились предложения из Афганистана.

Также активнее продавались виноград и груши. В то же время продавцов хурмы стало меньше. Слива на этой неделе вообще выбыла из перечня наиболее представленных позиций.

Среди покупателей наибольший интерес вызвали помидоры и морковь. Часто искали и другие составляющие «борщового набора», а также чеснок.

Следовательно, рынок входит в период активной осенней торговли. Предложение одних культур растет, тогда как по другим позициям усиливается спрос. Именно эта динамика в ближайшее время может влиять на ценники покупателей.