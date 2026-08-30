Шакшука — это яйца, запечённые или припущенные в ароматном томатном соусе с перцем и специями, а секрет этого рецепта в том, что блюдо можно готовить как в духовке, так и полностью на плите.

Рецепт овощного рагу с особым соусом мы уже публиковали — а шакшука готовится по похожему принципу, только вместо тушёных овощей здесь яйца доходят до готовности прямо в ароматном соусе.

Шакшука — это традиционное блюдо ближневосточной и североафриканской кухни, которое обычно подают на завтрак или обед. Главная его особенность в том, что яйца запекаются или припускаются прямо в густом томатном соусе с перцем, луком и специями — кумином и паприкой. Готовить шакшуку можно полностью на плите, без духовки, а можно довести до готовности в печи — оба варианта дают отличный результат. Лучше всего к шакшуке подходит хрустящий хлеб или пита для того, чтобы вымочить весь соус до последней капли.

Ингредиенты для шакшуки

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Красный лук маленький — 1 штука (очищенный, разрезанный пополам и нарезанный)

Чеснок — 1 зубчик, измельчённый

Красный сладкий перец маленький — 1 штука (разрезанный пополам вдоль и нарезанный полосками по 0,5 см)

Помидор — 1 штука, нарезанный кубиками

Томаты измельчённые консервированные — 400 г

Томатная паста — 1 столовая ложка

Бульон куриный или овощной (или просто вода) — примерно 125 мл (половина стакана)

Паприка — 1 чайная ложка

Кумин (зира) — 1 чайная ложка

Чёрный перец — 1/4 чайной ложки

Кайенский перец (или другая острая специя по вкусу) — 1/4 чайной ложки

Соль — 1/2 чайной ложки

Яйца — 4 штуки (можно взять до 6 яиц)

Свежая петрушка или кинза — 2 столовые ложки, порубленные

Пита или хрустящий хлеб — для подачи

Как приготовить шакшуку: пошагово

Если планируете запекать яйца в духовке, разогрейте её до 180°C.

В широкой сковороде (лучше чугунной) разогрейте оливковое масло на средне-высоком огне. Добавьте чеснок и лук, готовьте 2 минуты, пока лук не станет прозрачным.

Добавьте нарезанный перец и готовьте ещё 1 минуту.

Положите нарезанный кубиками помидор и тушите 2 минуты, пока он не размягчится и не начнёт становиться пастообразным.

Добавьте консервированные томаты, томатную пасту, бульон, паприку, кумин, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Уменьшите огонь до средне-слабого и тушите соус 5 минут, пока он не загустеет достаточно, чтобы в нём можно было сделать ямки — соус не должен быть сухим, он должен оставаться влажным.

Сделайте в соусе несколько ямок и осторожно разбейте туда яйца. Дайте им постоять на плите ещё 1 минуту, пока края белков не начнут схватываться.

После этого перенесите сковороду в духовку и запекайте шакшуку 7–12 минут, пока белки не станут плотными, а желтки останутся жидкими (или доведите до готовности по собственному вкусу). Если не используете духовку, накройте сковороду крышкой и подержите на плите ещё 3 минуты для жидких желтков, или просто тушите без крышки дольше.

Готовую шакшуку сразу подавайте, посыпав свежей кинзой или петрушкой, вместе с питой или хрустящим хлебом для погружения.

Это блюдо отлично подходит и для большой компании: соус можно приготовить заранее в большой кастрюле, а яйца разбивать и припускать партиями непосредственно перед подачей. Попробуйте также вариации шакшуки — вместо перца добавьте кабачки, баклажаны или даже морковь или фенхель, а для острого акцента бросьте оливки или сушёные томаты.

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