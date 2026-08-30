Шакшука — це яйця, запечені або припущені в ароматному томатному соусі з перцем і спеціями, а секрет цього рецепту в тому, що страву можна готувати як у духовці, так і повністю на плиті.

Рецепт овочевого рагу з особливим соусом ми вже публікували — а шакшука готується за схожим принципом, тільки замість тушкованих овочів тут яйця доходять до готовності просто в ароматному соусі.

Шакшука — це традиційна страва близькосхідної та північноафриканської кухні, яку зазвичай подають на завтрак або обід. Головна її особливість у тому, що яйця запікаються або припускаються прямо в густому томатному соусі з перцем, цибулею та спеціями — кумином і паприкою. Готувати шакшуку можна повністю на плиті, без духовки, а можна довести до готовності в печі — обидва варіанти дають чудовий результат. Найкраще до шакшуки підходить хрустка хлібина або питу для того, щоб вимочити весь соус до останньої краплі.

Інгредієнти для шакшуки

Олія оливкова — 2 столові ложки

Червона цибуля маленька — 1 штука (очищена, розрізана навпіл і нарізана)

Часник — 1 зубчик, подрібнений

Червоний солодкий перець маленький — 1 штука (розрізаний навпіл уздовж і нарізаний смужками по 0,5 см)

Помідор — 1 штука, нарізаний кубиками

Томати подрібнені консервовані — 400 г

Томатна паста — 1 столова ложка

Бульйон курячий або овочевий (або просто вода) — приблизно 125 мл (половина склянки)

Паприка — 1 чайна ложка

Кумин (зіра) — 1 чайна ложка

Чорний перець — 1/4 чайної ложки

Кайенський перець (або інша гостра спеція за смаком) — 1/4 чайної ложки

Сіль — 1/2 чайної ложки

Яйця — 4 штуки (можна взяти до 6 яєць)

Свіжа петрушка або кінза — 2 столові ложки, порубані

Питу або хрустку хлібину — для подачі

Як приготувати шакшуку: покроково

Якщо плануєте запікати яйця в духовці, розігрійте її до 180°C.

У широкій сковороді (найкраще чавунній) розігрійте оливкову олію на середньо-високому вогні. Додайте часник і цибулю, готуйте 2 хвилини, поки цибуля не стане прозорою.

Додайте нарізаний перець і готуйте ще 1 хвилину.

Покладіть нарізаний кубиками помідор і тушкуйте 2 хвилини, поки він не розм’якне і не почне ставати пастоподібним.

Додайте консервовані томати, томатну пасту, бульйон, паприку, кумин, сіль і перець. Добре перемішайте.

Зменшіть вогонь до середньо-слабкого і тушкуйте соус 5 хвилин, поки він не загусне достатньо, щоб у ньому можна було зробити ямки — соус не повинен бути сухим, він має залишатися вологим.

Зробіть у соусі кілька ямок і обережно розбийте туди яйця. Дайте їм постояти на плиті ще 1 хвилину, поки краї білків не почнуть підхоплюватися.

Після цього перенесіть сковороду в духовку і запікайте шакшуку 7–12 хвилин, поки білки не стануть щільними, а жовтки залишаться рідкими (або доведіть до готовності за власним смаком). Якщо не використовуєте духовку, накрийте сковороду кришкою і потримайте на плиті ще 3 хвилини для рідких жовтків, або просто тушкуйте без кришки довше.

Готову шакшуку одразу подавайте, посипавши свіжою кінзою або петрушкою, разом із питою чи хрусткою хлібиною для занурення.

Ця страва чудово підходить і для великої компанії: соус можна приготувати наперед у великій каструлі, а яйця розбивати й припускати партіями безпосередньо перед подачею. Спробуйте також варіації шакшуки — замість перцю додайте кабачки, баклажани чи навіть моркву або фенхель, а для гострого акценту киньте оливки чи сушені томати.

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