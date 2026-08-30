Висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) після медогляду діє не безстроково: під час мобілізації чоловіка можуть направити на повторне обстеження, коли спливає визначений законом строк.

Мобілізація та проходження ВЛК в Україні регулюються чіткими правилами — і одне з найпоширеніших питань стосується того, скільки діє висновок військово-лікарської комісії після медогляду. Відповідь закріплена в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Військово-лікарська комісія під час мобілізації визначає, чи придатний чоловік до служби. Направлення на огляд видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). За результатами обстеження людину можуть визнати придатною, непридатною або такою, що потребує повторного огляду.

Скільки діє висновок ВЛК

Головне правило, про яке нагадує «Судово-юридична газета»: постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби дійсна протягом одного року з дня медичного огляду. Тобто документ не є безстроковим, і через рік він втрачає чинність.

Це означає, що якщо військовозобов'язаного не призвали протягом року після попереднього висновку, йому призначають новий медогляд. Дані про стан здоров'я мають бути актуальними на момент ухвалення рішення про призов.

Коли можуть відправити на повторний медогляд

Повторний медогляд призначають насамперед тоді, коли сплив річний строк дії попередньої постанови. Достроково направити на ВЛК можуть і в разі, якщо змінився стан здоров'я людини або з'явилися підстави переглянути попереднє рішення комісії.

Направлення на повторний огляд так само видає ТЦК. Ухилятися від проходження ВЛК не варто: неявка за повісткою під час мобілізації передбачає адміністративну, а в окремих випадках і кримінальну відповідальність.

Що робити, якщо викликали на повторний медогляд

Перед оглядом підготуйте медичні документи, що підтверджують стан здоров'я: виписки, довідки, результати обстежень. Якщо ви не згодні з висновком ВЛК, його можна оскаржити до комісії вищого рівня або в суді.

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