Деякі українці можуть отримувати на 20% більшу пенсію — така надбавка передбачена для мешканців населених пунктів зі статусом гірських.

Пенсійні виплати в Україні можуть зрости на 20%, однак така надбавка передбачена далеко не для всіх пенсіонерів. Право на підвищення залежить від офіційного статусу населеного пункту, де проживає людина, повідомляє ТСН.

Йдеться про мешканців населених пунктів, які мають статус гірських відповідно до Закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні». Для них виплати можуть бути на 20% більшими.

Хто має право на надбавку

Право на підвищення мають одразу кілька категорій людей:

пенсіонери, які проживають у населеному пункті зі статусом гірського;

люди, які працюють у таких населених пунктах;

внутрішньо переміщені особи, які туди переїхали;

студенти.

Водночас сама лише реєстрація у гірській місцевості не гарантує доплату. Населений пункт має бути офіційно внесений до переліку територій, яким надано статус гірських. Під час визначення статусу враховуються висота над рівнем моря, кліматичні умови та особливості рельєфу.

Переважно такі населені пункти розташовані у західних областях України — у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській. Важливо, що людина має фактично проживати або працювати у гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль.

Як оформити надбавку

Для призначення виплати пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на надбавку. Зокрема, потрібне посвідчення мешканця гірського населеного пункту, яке видають органи місцевого самоврядування.

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