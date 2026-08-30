Некоторые украинцы могут получать на 20% большую пенсию — такая надбавка предусмотрена для жителей населенных пунктов со статусом горных.

Пенсионные выплаты в Украине могут вырасти на 20%, однако такая надбавка предусмотрена далеко не для всех пенсионеров. Право на повышение зависит от официального статуса населенного пункта, где проживает человек, сообщает ТСН.

Речь идет о жителях населенных пунктов, имеющих статус горных в соответствии с Законом «О статусе горных населенных пунктов в Украине». Для них выплаты могут быть на 20% больше.

Кто имеет право на надбавку

Право на повышение имеют сразу несколько категорий людей:

пенсионеры, проживающие в населенном пункте со статусом горного;

люди, работающие в таких населенных пунктах;

внутренне перемещенные лица, которые туда переехали;

студенты.

В то же время одна лишь регистрация в горной местности не гарантирует доплату. Населенный пункт должен быть официально внесен в перечень территорий, которым присвоен статус горных. При определении статуса учитываются высота над уровнем моря, климатические условия и особенности рельефа.

Преимущественно такие населенные пункты расположены в западных областях Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской. Важно, что человек должен фактически проживать или работать в горной местности не менее шести месяцев подряд.

Как оформить надбавку

Для назначения выплаты пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на надбавку. В частности, нужно удостоверение жителя горного населенного пункта, которое выдают органы местного самоуправления.

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