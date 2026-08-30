В 156 учреждениях общего среднего образования Днепра завершают подготовку к новому учебному году. 88% школьников смогут учиться очно или в смешанном формате — это на 5% больше, чем в прошлом году.

Подготовка школ к учебному году в Днепре выходит на финишную прямую — в 156 учреждениях общего среднего образования завершают последние работы и подписывают акты готовности. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на «Днепр. Официально».

В этом году за парты сядут более 83 тысяч учеников 1–11 классов. Около 73 тысяч школьников — это 88% от общего количества — смогут учиться очно или в смешанном формате. Для сравнения: в прошлом учебном году таких учеников было 83%, так что показатель вырос сразу на 5 процентных пунктов.

Все школы города прошли комиссионные обследования с участием специалистов Департамента гуманитарной политики, Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Каждое учреждение проверили на соответствие требованиям безопасности и готовность принимать детей.

Как обустроены укрытия в школах Днепра

Одним из главных направлений подготовки стали укрытия. Из 156 школ 121 имеет собственное укрытие. В каждом из них есть вода, интернет, мебель, огнетушители и все необходимое оборудование. По возможности во время воздушной тревоги образовательный процесс в этих помещениях не будет прерываться — уроки будут продолжаться прямо в укрытии.

Кроме того, в каждой школе, где обустроено укрытие, установили солнечную электростанцию. Генераторами обеспечены абсолютно все учреждения общего среднего образования города — это гарантирует бесперебойное питание даже в случае отключений света.

Противорадиационное укрытие на 500 мест

С 1 сентября в одном из учреждений образования на левобережье Днепра заработает противорадиационное укрытие, рассчитанное на 500 человек. Это первый такой объект в городских школах. Еще два аналогичных укрытия сейчас строятся — их планируют открыть в ближайшие месяцы.

Что известно о готовности школ к тревогам

В горсовете подчеркивают: несмотря на военные риски, образовательный процесс в Днепре организован так, чтобы дети могли получать знания в максимально безопасных условиях. Родителям рекомендуют заранее ознакомиться с расположением укрытия в школе, куда ходит ребенок, и обсудить алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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