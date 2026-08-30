У 156 закладах загальної середньої освіти Дніпра завершують підготовку до нового навчального року. 88% школярів зможуть навчатися очно або у змішаному форматі — це на 5% більше, ніж торік.

Підготовка шкіл до навчального року в Дніпрі виходить на фінішну пряму — у 156 закладах загальної середньої освіти завершують останні роботи та підписують акти готовності. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на «Дніпро. Офіційно».

Цьогоріч за парти сядуть понад 83 тисячі учнів 1–11 класів. Близько 73 тисяч школярів — це 88% від загальної кількості — зможуть навчатися очно або у змішаному форматі. Для порівняння: минулого навчального року таких учнів було 83%, тож показник зріс одразу на 5 відсоткових пунктів.

Усі школи міста пройшли комісійні обстеження за участю фахівців Департаменту гуманітарної політики, Держпродспоживслужби та ДСНС. Кожен заклад перевірили на відповідність вимогам безпеки та готовність приймати дітей.

Як облаштовані укриття в школах Дніпра

Одним із головних напрямків підготовки стали укриття. Зі 156 шкіл 121 має власне сховище. У кожному з них є вода, інтернет, меблі, вогнегасники та все необхідне обладнання. За можливості під час повітряної тривоги освітній процес у цих приміщеннях не перериватиметься — уроки триватимуть просто в укритті.

Крім того, у кожній школі, де облаштоване укриття, встановили сонячну електростанцію. Генераторами забезпечені абсолютно всі заклади загальної середньої освіти міста — це гарантує безперебійне живлення навіть у разі відключень світла.

Протирадіаційне укриття на 500 місць

З 1 вересня в одному із закладів освіти на лівобережжі Дніпра запрацює протирадіаційне укриття, розраховане на 500 людей. Це перший такий об'єкт у міських школах. Ще два аналогічні укриття наразі будують — їх планують відкрити найближчими місяцями.

Що відомо про готовність шкіл до тривог

У міськраді наголошують: попри воєнні ризики, освітній процес у Дніпрі організовано так, щоб діти мали змогу отримувати знання в максимально безпечних умовах. Батькам рекомендують заздалегідь ознайомитися з розташуванням укриття у школі, куди ходить дитина, та обговорити алгоритм дій під час повітряної тривоги.

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