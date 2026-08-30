Голубці — це капустяні рулетики з м'ясом і рисом, і цей рецепт розкриває, як зробити начинку особливо соковитою, а самі рулетики — золотистими зовні завдяки повільному тушкуванню.

Рецепт овочевого рагу з особливим соусом ми вже публікували — а голубці готуються трохи інакше, потребуючи більше часу і терпіння, зате результат вартий кожної хвилини.

Голубці — одна з найулюбленіших страв української кухні: м'яка капуста, соковита начинка з м'яса та рису, і все це у смачній томатній підливі. Різниця між пересушеними, наспіх зробленими голубцями і тими, що тануть у роті, — саме в техніці приготування. Цей рецепт пропонує готувати голубці повільно, у чавунному казані чи будь-якій щільній каструлі з кришкою, щоб рулетики просочилися соком і не підгоріли.

Інгредієнти для голубців

Для рису:

300 г круглозернистого рису

360 мл води

2 чайні ложки бульйонної пасти (або звичайного бульйону)

Для начинки:

1 велика голівка капусти (приблизно 1,6 кг, важча — краще)

680 г фаршу з яловичини, індички, курки або свинини (можна змішувати)

150 г цибулі, дрібно нарізаної (приблизно 1 середня цибулина)

90 г тертої моркви (приблизно 1 морква)

2 чайні ложки гірчичного порошку

1 столова ложка нарізаного кропу

1/2 чайної ложки сушеного часнику

1 столова ложка сушеної зеленої цибулі або 3-4 стебла свіжої зеленої цибулі, нарізаної

1 столова ложка приправи з часником (за бажанням)

60 мл оливкової олії

7 г кухонної соли

5 г чорного меленого перцю

Для рідини для тушкування:

360 мл бульйону (або гарячої води з 1 столовою ложкою бульйонної пасти)

30 г томатної пасти

3 г соли

Для змащування зверху: 30 мл нейтральної олії.

Як приготувати голубці: покроково

Підготуйте капусту. Зніміть кілька верхніх листків і виріжте кочерижку. Обгорніть капусту харчовою плівкою і поставте в мікрохвильову піч на 3-4 хвилини — листя має пом'якшитися, але не зваритися. Знімайте листки по мірі того, як вони м'якнуть, і повторюйте процес, поки не дістанетеся твердого верхнього шару. Альтернативно капусту можна опустити в киплячу воду і знімати листки по кілька штук, коли вони стають м'якими та гнучкими — це займе кілька заходів по 3-5 хвилин.

Виріжте тверду центральну прожилку з кожного великого листка. Розріжте великі листки навпіл, а потім кожну половину ще навпіл — має вийти 4 частини розміром приблизно з долоню. Підготуйте так усі листки і відкладіть.

Частково відваріть рис. Промийте рис у ситі під холодною водою, доки вода не стане прозорою. Залийте рис гарячим бульйоном (або гарячою водою з бульйонною пастою), накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні, поки вся рідина не випарується — приблизно 10 хвилин. Розпушіть вилкою і дайте охолонути.

Обсмажте овочі. Наріжте цибулю і обсмажте на олії на середньому вогні до золотистого кольору — близько 10 хвилин. Додайте терту моркву, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні ще приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Дайте трохи охолонути.

З'єднайте начинку. У великій мисці змішайте фарш, охолоджений рис, обсмажені овочі, соль, гірчичний порошок, кріп, сушений часник, чорний перець, зелену цибулю та приправу з часником (за бажанням). Перемішайте ложкою або міксером на низькій швидкості, доки всі складники рівномірно розподіляться.

Сформуйте голубці. Покладіть столову ложку начинки в центр листка, загорніть боки до середини, а потім скручуйте рулетик — так, як буритто. Не хвилюйтеся, якщо рулетик вийде не дуже щільним: під час тушкування начинка з'єднається з листком і не випаде. Дно каструли викладіть кількома великими листками капусти, щоб рулетики не підгоріли, а потім щільно укладіть голубці шарами.

Приготуйте рідину для тушкування: з'єднайте бульйон, томатну пасту і соль, перемішайте до однорідності. Залийте цією рідиною голубці — вона має доходити майже до верхнього ряду рулетиків. Скропіть олією зверху і накрийте кількома листками капусти. Накрийте кришкою, доведіть до кипіння на плиті на середньому вогні, а потім перенесіть каструлю в духовку. Тушкуйте голубці приблизно 1,5-2 години при температурі 140-150°C на слабкому вогні, підтримуючи легке кипіння, доки листя не стане м'яким, рис не зваритися, а більшість рідини не увібратися.

Коли голубці готові, зніміть верхні листки капусти і викиньте їх. Обережно потрусіть каструлю з боку в бік, щоб рулетики відокремилися один від одного, — це полегшить їх виймання.

Подавайте голубці з ложкою сметани та буряково-хроновою закускою — це класичне поєднання. Сирі скручені голубці можна зберігати в холодильнику до 4 днів перед приготуванням, а невикористані рулетики — заморозити на місяць: заморожені сирі голубці готуйте, додавши приблизно 30 хвилин до часу в духовці. Готові голубці також можна заморозити і потім розігріти в мікрохвильовці або на пательні під кришкою на слабкому вогні — так вони знову отримають хрустку скоринку.

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