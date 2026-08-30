В Україні пропонують збільшити штрафи за недотримання вимог мовного законодавства у три-п'ять разів — відповідні пропозиції вже передали на розгляд Кабінету міністрів.

Штрафи в Україні можуть суттєво зрости — уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повідомила про ініціативу посилити відповідальність за недотримання мовного законодавства у три-п'ять разів. Відповідні пропозиції вже передали на розгляд Кабінету міністрів, пише видання "Маю право".

За чинними нормами підприємства й установи мають обслуговувати клієнтів українською мовою за замовчуванням. Перейти на іншу мову можна лише тоді, коли сам відвідувач про це попросить — ініціатива зміни мови має виходити саме від клієнта.

Процедура притягнення до відповідальності складається з кількох етапів. Спочатку громадянин подає скаргу уповноваженій із захисту державної мови. Після реєстрації звернення проводять перевірку, чи справді було порушення. Якщо факт підтверджується, порушнику спочатку виносять попередження та дають час виправити ситуацію.

Штрафні санкції застосовуються лише в разі повторного порушення, тож покарання не настає автоматично після першої скарги. Важливо, що штраф накладають не на працівника, який припустився порушення, а на підприємство чи установу. Тому скарга на офіціанта, продавця чи іншого працівника фактично розглядається як звернення щодо закладу або компанії.

Як подати скаргу

Звернення можна подати онлайн через офіційний сайт уповноваженої із захисту державної мови. У скарзі треба вказати назву закладу або компанії, дату та час події, а також детально описати, у чому саме полягало порушення мовних вимог.

Надавати докази не обов'язково, однак вони можуть допомогти під час розгляду звернення. Як підтвердження можна додати чек із датою, фотографію вивіски або інші матеріали, у деяких випадках корисним буде й аудіозапис розмови.

На думку посадовиці, саме по собі підвищення штрафів не гарантує змін — не менш важлива кількість звернень громадян, які доходять до офіційної перевірки. Чим активніше люди фіксують порушення та подають скарги, тим частіше такі випадки стають підставою для реагування.

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