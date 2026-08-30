КП «Міськводоканал» повідомило про аварійне відключення води в Сумах 30 серпня.

Аварійні відключення води у Сумах продовжуються — вранці 30 серпня комунальники знову були змушені припинити водопостачання через пошкодження мережі. Цього разу причиною став порив водомережі, на ліквідацію якого виїхала аварійна бригада.

Як повідомили в КП «Міськводоканал», подачу води припинили о 02:25 ночі 30 серпня. Фахівці підприємства вже працюють над усуненням аварії, однак точний час відновлення водопостачання на момент публікації не називався.

Які адреси залишилися без води

За інформацією водоканалу, без водопостачання залишилися мешканці будинків на вулиці 1-ша Замостянська. Зокрема, воду відключили за такими адресами:

вулиця 1-ша Замостянська, 59

вулиця 1-ша Замостянська, 67

вулиця 1-ша Замостянська, 69

вулиця 1-ша Замостянська, 71

вулиця 1-ша Замостянська, 73

вулиця 1-ша Замостянська, 73/1

У комунальному підприємстві наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато. Жителів зазначених будинків просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Що робити мешканцям

На час ремонтних робіт мешканцям рекомендують зробити необхідний запас води для побутових потреб. У разі тривалої відсутності водопостачання можна звертатися до диспетчерської служби КП «Міськводоканал» для уточнення інформації про терміни завершення ремонту.

Це вже не перше аварійне відключення води у Сумах за останні дні — лише 28 та 29 серпня комунальники усували пориви на різних ділянках водомережі міста.

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