Николаев уже живет в условиях водного кризиса — об этом заявила председатель наблюдательного совета КП «Николаевводоканал» Анна Монтавон. По ее словам, предприятие теряет значительную часть воды еще до того, как она доходит до потребителей.

Ситуация с коммунальными услугами в Николаевской области продолжает обостряться — на этот раз на первый план вышла проблема водоснабжения. Председатель наблюдательного совета КП «Николаевводоканал» Анна Монтавон в интервью Общественному радио заявила, что город уже живет в условиях водного кризиса.

Запуск нового водовода после подрыва Россией магистрали из Днепра не решил всех проблем. Как сообщает Общественное радио, несмотря на восстановление доступа к источнику — теперь воду забирают из Южного Буга — около 40% воды теряется в сетях «Николаевводоканала», не доходя до потребителей.

«В отчете Наблюдательного совета были озвучены цифры, что предприятие теряет 40% своей воды в сетях, то есть от запуска воды в сеть до непосредственно потребителя. Это потери, которые не имеет права себе позволять ни одно предприятие», — подчеркнула Монтавон, которая имеет 18 лет международного опыта в сфере развития критической инфраструктуры.

Основная причина таких масштабных потерь — изношенность сетей и отсутствие регулярных плановых замен на протяжении десятилетий. По словам председателя наблюдательного совета, системы централизованного водоснабжения в большинстве городов мира имеют возраст 50–70 лет, и в Украине ситуация аналогична: в среднем по стране водоканалы теряют от 30% до 40% воды.

Какая ситуация в других городах Украины и мира

Для сравнения: во Львове удалось снизить потери до 20–25%, а Берлинский водоканал, который после объединения Германии провел масштабную модернизацию, сейчас теряет лишь 4–5% воды в год. Лучшие водоканалы мира удерживают потери на уровне 1–2%.

«Может ли Украина этого достичь? Я верю, что все возможно. Просто к этому надо идти небольшими шагами, которые мы можем внедрять постепенно», — отметила Анна Монтавон.

Война как увеличительное стекло для проблем водоснабжения

По мнению председателя наблюдательного совета, война не является индульгенцией для аварийного управления водоканалами. Наоборот — она обостряет хронические проблемы, которые накапливались годами, и требует перехода на долгосрочное планирование, предвидение рисков и создание резервов — как материально-технических, так и кадровых.

Отдельную угрозу для Николаева и всего юга Украины представляют климатические изменения. После разрушения Каховского водохранилища в регионе существенно снизилась влажность, изменился микроклимат. По пессимистичному сценарию, качество воды в водоемах может ухудшаться, а доступ к ней — сокращаться.

Впрочем, Монтавон подчеркнула: «Ситуация в определенной степени ухудшается, но катастрофы в этом нет. Надо просто с этими новыми условиями работать». По ее оценкам, украинский коммунальный водный сектор нуждается в инвестициях как минимум в 11 миллиардов долларов.

Что делать жителям: советы эксперта

Анна Монтавон, которая является жительницей как Берлина, так и Николаева, советует каждому жителю иметь запас воды — причем не только для питья, но и для водоотведения. Запас стоит постоянно обновлять, чтобы она не застаивалась слишком долго.

«Нужно понимать, сколько нужно воды, чтобы хватило на несколько суток, и этот запас обновлять. А также подумать над решением, что вы будете делать, если вдруг ситуация станет критической», — порекомендовала она.

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